Een week voor het WK veldrijden in het Amerikaanse Fayetteville heeft Eli Iserbyt (Pauwels Sauzen-Bingoal) vandaag in het Nederlandse Hoogerheide de slotmanche van het seizoen in de Wereldbeker veldrijden op zijn naam geschreven.

Eli Iserbyt heeft zondag de slotmanche van de Wereldbeker in Hoogerheide gewonnen. De renner van Pauwels Sauzen-Bingoal haalde het na een spannende wedstrijd voor Lars van der Haar en Tom Pidcock.

Met Hoogerheide vond niet alleen de laatste Wereldbekermanche, maar ook de generale repetitie plaats voor het WK veldrijden in de Verenigde Staten. De beloften reden hun wedstrijd samen met de elite en het was Ryan Kamp die de snelste start nam. Ook Lars van der Haar was goed weg, net zoals Quinten Hermans en Corné van Kessel. Al snel nam de Europese kampioen het commando over, Hermans was mee en het duo telde na twee rondes tien seconden voorsprong op Van Kessel, Toon Aerts, Michael Vanthourenhout, Eli Iserbyt en Tom Pidcock die na een slechte start was komen aansluiten.

In die derde ronde nam de Brit het initiatief en reed hij in geen tijd het gat dicht op de koplopers. Het viel even stil vooraan, waardoor ook Van Kessel en Iserbyt konden terugkeren. Intussen had Toon Aerts zichzelf uitgeschakeld op de balken en reed hij de rest van de koers achter de feiten aan.

In de vierde ronde reed Pidcock op kop, met Van der Haar in het wiel. Die kwam ten val in een afdaling waardoor ook Hermans op de grond duikelde en andere renners werden opgehouden. Pidcock had meteen een groot gat en passeerde aan de finish met 12 seconden voorsprong op Michael Vanthourenhout, 18 tellen op Van der Haar en Iserbyt.

Die laatste twee maakten in de vijfde ronde de aansluiting met Vanthourenhout, Pidcock ging verder solo. De Brit had het evenwel niet onder de markt tegen het jagende trio waar vooral Iserbyt heel wat werk op zich nam. En dat loonde, want in ronde acht dichtte Iserbyt op z'n eentje de kloof met de Brit. Beide heren kwamen even op adem, ook Van der Haar en Vanthourenhout keerden terug. Net voor het induiken van de negende en laatste ronde versnelde Iserbyt en moest Pidcock aan de bak. Op een hellende strook versnelde Iserbyt nog een keer en nam hij enkele lengtes.

Pidcock kreeg het gat niet meer dicht, Iserbyt pakte de zege. In het slot kwam zelfs Van der Haar nog voorbij de Brit die derde werd.

Vos boekt pakt de zege in Hoogerheide

De Nederlandse Marianne Vos heeft zondag de Wereldbekermanche in het Nederlandse Hoogerheide op haar naam gebracht. Ze haalde het voor haar landgenotes Lucinda Brand en Puck Pieterse.

Met Blanka Vas, Fem Van Empel, Marianne Vos en Puck Pieterse kleurde het deelnemersveld in de laatste Wereldbeker een pak feller dan daags voordien in Hamme.

De Hongaarse toonde zich bijzonder gemotiveerd en kende een felle start. De Italiaanse Persico volgde in het wiel, wereldkampioene Lucinda Brand zat iets verder, Marianne Vos was wel bij de pinken, net zoals Puck Pieterse en Fem Van Empel.

Het was moeilijk om op het parcours het verschil te maken, Brand keek de eerste twee rondes de kat uit de boom en ging pas in de derde ronde even op de trappers staan. Uiteindelijk scheidde zich een groepje van vijf leiders af van de rest van het pak: Vas, Vos, Van Empel, Brand en Pieterse.

Vooral Pieterse toonde veel initiatief, maar grote verschillen werden niet gemaakt. De jonge Nederlandse probeerde het daarna nog eens in de vijfde ronde aan de balken en sloeg een gaatje nadat ze als enige kon wegspringen. Brand hing op dat moment achteraan het groepje van vijf, het was Vos die het gat moest dichten. Dat deed ze, met vijf doken we de voorlaatste en zesde ronde in. Plots kwam Brand vooraan opnieuw post vatten en versnelde ze op een helling, maar wegrijden lukte niet, want Vos zag het gevaar.

Pieterse, Vos en Brand doken de slotronde in en het was Vos die met een stevige versnelling de anderen het nakijken gaf op een helling. Pieterse had geen antwoord in de benen, noch Brand en dus soleerde Vos naar de zege. De sprint om de tweede plek komt op naam van Brand die Pieterse alsnog versloeg.

Eerder was Brand al zeker van het eindklassement in deze Wereldbeker.

Eli Iserbyt heeft zondag de slotmanche van de Wereldbeker in Hoogerheide gewonnen. De renner van Pauwels Sauzen-Bingoal haalde het na een spannende wedstrijd voor Lars van der Haar en Tom Pidcock.Met Hoogerheide vond niet alleen de laatste Wereldbekermanche, maar ook de generale repetitie plaats voor het WK veldrijden in de Verenigde Staten. De beloften reden hun wedstrijd samen met de elite en het was Ryan Kamp die de snelste start nam. Ook Lars van der Haar was goed weg, net zoals Quinten Hermans en Corné van Kessel. Al snel nam de Europese kampioen het commando over, Hermans was mee en het duo telde na twee rondes tien seconden voorsprong op Van Kessel, Toon Aerts, Michael Vanthourenhout, Eli Iserbyt en Tom Pidcock die na een slechte start was komen aansluiten. In die derde ronde nam de Brit het initiatief en reed hij in geen tijd het gat dicht op de koplopers. Het viel even stil vooraan, waardoor ook Van Kessel en Iserbyt konden terugkeren. Intussen had Toon Aerts zichzelf uitgeschakeld op de balken en reed hij de rest van de koers achter de feiten aan. In de vierde ronde reed Pidcock op kop, met Van der Haar in het wiel. Die kwam ten val in een afdaling waardoor ook Hermans op de grond duikelde en andere renners werden opgehouden. Pidcock had meteen een groot gat en passeerde aan de finish met 12 seconden voorsprong op Michael Vanthourenhout, 18 tellen op Van der Haar en Iserbyt. Die laatste twee maakten in de vijfde ronde de aansluiting met Vanthourenhout, Pidcock ging verder solo. De Brit had het evenwel niet onder de markt tegen het jagende trio waar vooral Iserbyt heel wat werk op zich nam. En dat loonde, want in ronde acht dichtte Iserbyt op z'n eentje de kloof met de Brit. Beide heren kwamen even op adem, ook Van der Haar en Vanthourenhout keerden terug. Net voor het induiken van de negende en laatste ronde versnelde Iserbyt en moest Pidcock aan de bak. Op een hellende strook versnelde Iserbyt nog een keer en nam hij enkele lengtes. Pidcock kreeg het gat niet meer dicht, Iserbyt pakte de zege. In het slot kwam zelfs Van der Haar nog voorbij de Brit die derde werd. De Nederlandse Marianne Vos heeft zondag de Wereldbekermanche in het Nederlandse Hoogerheide op haar naam gebracht. Ze haalde het voor haar landgenotes Lucinda Brand en Puck Pieterse.Met Blanka Vas, Fem Van Empel, Marianne Vos en Puck Pieterse kleurde het deelnemersveld in de laatste Wereldbeker een pak feller dan daags voordien in Hamme. De Hongaarse toonde zich bijzonder gemotiveerd en kende een felle start. De Italiaanse Persico volgde in het wiel, wereldkampioene Lucinda Brand zat iets verder, Marianne Vos was wel bij de pinken, net zoals Puck Pieterse en Fem Van Empel. Het was moeilijk om op het parcours het verschil te maken, Brand keek de eerste twee rondes de kat uit de boom en ging pas in de derde ronde even op de trappers staan. Uiteindelijk scheidde zich een groepje van vijf leiders af van de rest van het pak: Vas, Vos, Van Empel, Brand en Pieterse. Vooral Pieterse toonde veel initiatief, maar grote verschillen werden niet gemaakt. De jonge Nederlandse probeerde het daarna nog eens in de vijfde ronde aan de balken en sloeg een gaatje nadat ze als enige kon wegspringen. Brand hing op dat moment achteraan het groepje van vijf, het was Vos die het gat moest dichten. Dat deed ze, met vijf doken we de voorlaatste en zesde ronde in. Plots kwam Brand vooraan opnieuw post vatten en versnelde ze op een helling, maar wegrijden lukte niet, want Vos zag het gevaar. Pieterse, Vos en Brand doken de slotronde in en het was Vos die met een stevige versnelling de anderen het nakijken gaf op een helling. Pieterse had geen antwoord in de benen, noch Brand en dus soleerde Vos naar de zege. De sprint om de tweede plek komt op naam van Brand die Pieterse alsnog versloeg. Eerder was Brand al zeker van het eindklassement in deze Wereldbeker.