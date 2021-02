Davide Ballerini (Deceuninck-Quick.Step) heeft zaterdag de 76e editie van de Omloop Het Nieuwsblad, met start in Gent en finish na 200,5 kilometer in Ninove, gewonnen. De 26-jarige Italiaan haalde het na een groepssprint. De Brit Jake Stewart werd tweede voor Sep Vanmarcke. Philippe Gilbert werd vijfde.

Na amper vijf kilometer wedstrijd zorgden Bert De Backer, Yevgeniy Fodorov, Ryan Gibbons, Matis Louvel en Kenny De Ketele voor de vlucht van de dag. Opmerkelijk was de aanwezigheid van De Ketele. Die werd pas vrijdagavond opgetrommeld door zijn team Sport Vlaanderen-Baloise om Robbe Ghys te vervangen.

Het peloton liet begaan en hierdoor slaagden de vluchters erin om een voorsprong van meer dan 8 minuten bijeen te fietsen. Na verloop van tijd werd het tempo in de grote groep opgevoerd. In aanloop naar de Wolvenberg nam de nervositeit in het peloton toe. Opnieuw met een valpartij tot gevolg. Er kwam daardoor een scheur in het peloton die zich maar bij mondjesmaat herstelde. De vroege vlucht werd tenietgedaan na de beklimming van de Molenberg, de achtste helling van de dag.

Vanuit het peloton trok onder meer Julian Alaphilippe het gashendel open. Er vormde zich bij de laatste passage op de Haaghoek een kopgroep met 13 renners. Daar maakten Julian Alaphilippe, Davide Ballerini, Zdenek Stybar, Greg Van Avermaet, Yevgeniy Fedorov, Christophe Laporte, Kevin Geniets, Thomas Pidcock, Sep Vanmarcke, Olav Kooij, Matteo Trentin, Arjen Livyns en Bert De Backer deel van uit.

De wereldkampioen bleef woekeren met zijn krachten en legde er op de Berendries nog een laagje bovenop. Alaphilippe wrikte zich los van de rest en begon, met nog 31 kilometer voor de boeg, aan een solo. Zdenek Stybar op zijn beurt viel letterlijk weg uit de groep na zijn kopman.

Bij het binnenrijden van Geraardsbergen rechtte Alaphilippe echter de rug en werd hij ingelopen door de achtervolgende groep. Ook het peloton kwam terug en zo kon de hele meute beginnen aan de beklimming van de Muur van Geraardsbergen. Dat was het sein voor Gianni Moscon om even voor de groep te gaan uitrijden. Op de top van de Bosberg, de laatste helling van de dag, was ook hij eraan voor de moeite.

Een groep van zowat 60 renners stoof zo naar de Onderwijslaan van Ninove toe. Deceuninck-Quick.Step regelde het tempo in het peloton. Florian Sénéchal was de laatste man voor Davide Ballerini en zette de Italiaan perfect af. Hij haalde het overduidelijk voor Stewart en Vanmarcke. Ballerini volgt Jasper Stuyven op als winnaar van de Belgische openingsklassieker.

Zo verliep de wedstrijd Km 0: 173 renners nemen in het mistige Gent de start van de 76e Omloop Het Nieuwsblad. Twee renners starten niet. De Zwitser Reto Hollenstein en de Canadees Guillaume Boivin. Zij kwamen in contact met sportdirecteur Dirk Demol die op donderdag positief testte op COVID-19 maar daags nadien niet meer. De renners werden toch aan de kant gehouden. *Km 5: Achter een voltallig peloton gaan de slagbomen toe van de overweg in Scheldewindeke. Enkel de volgwagens achter de renners worden opgehouden. *Km 6: De eerste uitval van de dag is een feit. Kenny De Ketele, Bert De Backer, Yevgeniy Fodorov, Ryan Gibbons en Matis Louvel trekken in de aanval. Damien Gaudin tracht eveneens naar de leiders toe te springen. Tevergeefs. *Km 49: De Leberg. De eerste helling van de dag. De vijf leiders tellen daar 8:15 voorsprong op het peloton. Het eerste wedstrijduur zit erop. *Km 70: Valpartij in het peloton op de kasseien van Wannegem-Lede. Bij de slachtoffers onder meer Pieter Van Speybrouck en Tom Van Asbroeck. *Km 102: De Kattenberg, de derde helling van de dag. De voorsprong van de vijf vluchters is geslonken naar 6:10. *Km 113: Een nieuwe val in het peloton. Onder andere Sep Vanmarcke, Frederik Frison en Otto Vergaerde liggen op het asfalt. *Km 148: De Wolvenberg, zevende helling van de dag. Opnieuw een val in het nerveus rijdende peloton. Onder meer Brent Van Moer, Florian Vermeersch, Marcus Burghardt, Emmanuel Morin, Milan Menten, Sonny Colbrelli en Oliveiro Troia slaan tegen de grond. De achterstand zakt tot onder de minuut. *Km 150: Op kop van het peloton maakt Yves Lampaert een schuiver. Hij moet wachten op een nieuwe fiets. *Km 158: De Molenberg. De leiders hebben nog 15 seconden voorsprong. *Km 159: Versnelling in het peloton. Julian Alaphilippe, Greg Van Avermaet, Sep Vanmarcke, Matteo Trentin, Zdenek Stybar, Davide Ballerini en Christophe Laporte voeren het tempo op. *Km 160: Er wordt een kruis getrokken over de vroege vlucht. *Km 162: Passage op de Haaghoek. Er vormt zich een kopgroep met Julian Alaphilippe, Davide Ballerini, Zdenek Stybar, Greg Van Avermaet, Yevgeniy Fedorov, Christophe Laporte, Kevin Geniets, Thomas Pidcock, Sep Vanmarcke, Olav Kooij, Matteo Trentin, Arjen Livyns en Bert De Backer. *Km 169: Aanval van Julian Alaphilippe op de Berendries. *Km 173: Zdenek Stybar valt letterlijk weg uit de groep na zijn kopman. *Km 181: Binnenrijden van Geraardsbergen. Alaphilippe wordt gegrepen. Ook het peloton komt terug. *Km 183: Hergroepering voor het aansnijden van de beklimming van de Muur van Geraardsbergen. *Km 184: Aanval van Gianni Moscon. *Km 187: De Bosberg, de laatste helling van de dag, is er te veel aan voor Moscon. Hij wordt bij de lurven gevat. Het peloton is zowat 60 renners sterk. *Km 195: Nog vijf kilometer. De renners van Deceuninck-Quick.Step mennen nog steeds in de grote groep. *Km 198: Alexander Kristoff heeft een mechanisch defect en zal niet meesprinten voor de zege. *Km 200: Groepsspurt gewonnen door de 26-jarige Italiaan Davide Ballerini. De Brit Jake Stewart werd tweede voor Sep Vanmarcke. De Australiër Heirnich Haussler werd vierde, voor Philippe Gilbert.

Na amper vijf kilometer wedstrijd zorgden Bert De Backer, Yevgeniy Fodorov, Ryan Gibbons, Matis Louvel en Kenny De Ketele voor de vlucht van de dag. Opmerkelijk was de aanwezigheid van De Ketele. Die werd pas vrijdagavond opgetrommeld door zijn team Sport Vlaanderen-Baloise om Robbe Ghys te vervangen. Het peloton liet begaan en hierdoor slaagden de vluchters erin om een voorsprong van meer dan 8 minuten bijeen te fietsen. Na verloop van tijd werd het tempo in de grote groep opgevoerd. In aanloop naar de Wolvenberg nam de nervositeit in het peloton toe. Opnieuw met een valpartij tot gevolg. Er kwam daardoor een scheur in het peloton die zich maar bij mondjesmaat herstelde. De vroege vlucht werd tenietgedaan na de beklimming van de Molenberg, de achtste helling van de dag. Vanuit het peloton trok onder meer Julian Alaphilippe het gashendel open. Er vormde zich bij de laatste passage op de Haaghoek een kopgroep met 13 renners. Daar maakten Julian Alaphilippe, Davide Ballerini, Zdenek Stybar, Greg Van Avermaet, Yevgeniy Fedorov, Christophe Laporte, Kevin Geniets, Thomas Pidcock, Sep Vanmarcke, Olav Kooij, Matteo Trentin, Arjen Livyns en Bert De Backer deel van uit. De wereldkampioen bleef woekeren met zijn krachten en legde er op de Berendries nog een laagje bovenop. Alaphilippe wrikte zich los van de rest en begon, met nog 31 kilometer voor de boeg, aan een solo. Zdenek Stybar op zijn beurt viel letterlijk weg uit de groep na zijn kopman. Bij het binnenrijden van Geraardsbergen rechtte Alaphilippe echter de rug en werd hij ingelopen door de achtervolgende groep. Ook het peloton kwam terug en zo kon de hele meute beginnen aan de beklimming van de Muur van Geraardsbergen. Dat was het sein voor Gianni Moscon om even voor de groep te gaan uitrijden. Op de top van de Bosberg, de laatste helling van de dag, was ook hij eraan voor de moeite. Een groep van zowat 60 renners stoof zo naar de Onderwijslaan van Ninove toe. Deceuninck-Quick.Step regelde het tempo in het peloton. Florian Sénéchal was de laatste man voor Davide Ballerini en zette de Italiaan perfect af. Hij haalde het overduidelijk voor Stewart en Vanmarcke. Ballerini volgt Jasper Stuyven op als winnaar van de Belgische openingsklassieker.