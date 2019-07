De Italiaan Matteo Trentin heeft in Gap de zeventiende etappe van de Ronde van Frankrijk achter zijn naam geschreven, de vierde ritzege al voor zijn team Mitchelton-Scott. De leidersplaats van Julian Alaphilippe in het algemeen klassement kwam niet in gevaar, de Fransman trekt in het geel de Alpen in.

Greg Van Avermaet reed in Gap als eerste Belg over de finish, hij werd derde.

Vlucht

Rit zeventien van de Tour was een typische overgangsetappe richting Alpen. Tijdens de 200 kilometer tussen Pont du Gard en Gap zat er voldoende klimwerk om de sprinters af schrikken, maar niet genoeg om de klassementsrenners op te hitsen.

En dus zagen de vluchters hun kans schoon. Onder impuls van Thomas De Gendt ontstond een kopgroep van liefst 33 renners, die ondanks het weerwerk van enkele Franse ploegen het peloton op steeds meer achterstand kon zetten. Voorin zes Belgen: De Gendt, Xandro Meurisse (de best geplaatste renner van de vlucht), olympisch kampioen Greg Van Avermaet, ritwinnaar Dylan Teuns, Jasper Stuyven en Jens Keukeleire. Andere bekende namen voorin waren Rui Costa (oud-winnaar in Gap), Bauke Mollema, Nicolas Roche, Europees kampioen Matteo Trentin, Edvald Boasson Hagen en Kasper Asgreen, die de benen stil kon houden omdat zijn ploegmaats in het peloton het tempo gingen bepalen in dienst van Alaphilippe.

De bloedhete weersomstandigheden, het heuvelende terrein en enkele aanvalspogingen deden de kopgroep in de laatste dertig kilometer helemaal versplinteren.

In een kopgroep van elf leiders schoof Van Avermaet als enige Belg mee, maar Trentin vond het voorin nog niet snel genoeg gaan: net voor de voet van de Col de la Sentinelle, het laatste klimmetje van derde categorie, reed hij solo weg. Ondanks tegenaanvallen van Pierre-Luc Périchon en Asgreen breidde de Noord-Italiaan zijn voorsprong nadien alleen maar verder uit.

Op de streep mocht Trentin zijn derde Tourritzege ooit vieren, met 0:37 voorsprong op Asgreen. Van Avermaet sprintte nog eens vier seconden later sneller dan Mollema en Teuns.

Het peloton, waar er in de finale nog een opvallend manoeuvre was van een geagiteerde Tony Martin richting Luke Rowe, finishte 20:10 later, geleid door Alaphilippe en zijn troepen. In de onveranderde stand heeft de Fransman nog steeds 1:35 voorsprong op Geraint Thomas en 1:47 op Steven Kruijswijk. Meurisse stijgt van 19 naar 13.

Donderdag gaat het Alpen-drieluik van start dat over winst en verlies in deze Tour moet beslissen. Tijdens de 208 kilometer tussen Embrun en Valloire staan met de Col de Vars, de Col d'Izoard en de Col du Galibier drie cols met naam op het programma, maar de finish ligt na een afdaling van twintig kilometer in het dal.