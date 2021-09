De 23-jarige Italiaanse Elisa Balsamo heeft zich zaterdag in Leuven tot wereldkampioene wielrennen gekroond.

In een sprint van een uitgedund peloton hield ze de Nederlandse Marianne Vos, de wereldkampioene van 2006, 2012 en 2013, en de Poolse Polonaise Katarzyna Niewiadoma achter zich. Lotte Kopecky finishte als zestiende.

Vos stond voor de negende keer op het podium na het WK, een record dat ze voor vandaag moest delen met de Française Jeannie Longo.

Balsamo kan het amper geloven

Elisa Balsamo knalde naar de regenboogtrui in Leuven en haalde het voor Marianne Vos in de sprint, goed voor haar tweede zege van het seizoen. Eerder kroonde de 23-jarige Nederlandse zich ook tot wereldkampioene bij de junioren in 2016 in Qatar. Hier heb ik geen woorden voor", was de eerste reactie van de Italiaanse, die tranen van geluk huilde, "ik kan het amper geloven. Dit is een droom. Hier wereldkampioen worden na zo'n lang seizoen, ik zeg het, ik heb er geen woorden voor."

Italië toonde zich in blok en counterde in de finale enkele aanvallen, Balsamo liet zich de hele wedstrijd niet zien en deed geen trap teveel. "Mijn team was zo sterk vandaag, zonder hen pakte ik dit goud niet vandaag. Die leadout van Elisa Longo Borghini was zo straf."

In de sprint werd Balsamo perfect gebracht. "In die laatste bocht wist ik dat het aan mij was. Mijn verstand moest op nul, ik moest gewoon 'full gas' gaan en zo snel mogelijk naar de finish rijden. Dat lukte wonderwel. Ik was al eens wereldkampioen bij de junioren, maar dit is andere koek. Ik zal een paar dagen, misschien wel maanden nodig hebben om dit te realiseren."

Kopecky moet vrede nemen met 16e plek: "Niet waarvoor ik naar WK gekomen ben"

Lotte Kopecky zat zaterdag in de wegrit van het WK wielrennen in België in de kopgroep die om de wereldtitel streed, maar kon in het slot niet meer versnellen en moest vrede nemen met de zestiende plaats. "Dat is niet waarvoor ik naar het WK gekomen ben", reageerde Kopecky.

De Belgische vrouwen zetten tijdens de wegrit vol in op Kopecky en droomden van een medaille. Uiteindelijk kwam de 25-jarige renster in het slot krachten tekort om mee te doen voor eremetaal. Kopecky schipperde na de finish tussen berusting en ontgoocheling. "Ik voelde mij niet slecht vandaag", klonk het bij de Belgische kopvrouw.

"Ik moest op het einde van te ver komen. Hier in Leuven telde het parcours veel bochten en kleine straatjes, je moest voortdurend draaien, keren en optrekken. Dat kostte krachten. In de laatste rechte lijn was het verkeken om eventueel nog voor brons te spurten. De koers had voor mij harder gemogen. Italië en Nederland hielden het tempo in aanloop naar de sprint wel hoog."

Kopecky gaf toe dat ze op meer had gehoopt. "Een zestiende plaats is niet waarvoor ik naar het WK gekomen ben", aldus de Belgische, die normaal volgende zaterdag nog in actie komt in Parijs-Roubaix.

Britse Zoe Bäckstedt verovert wereldtitel bij junioren, Marith Vanhove eindigt als zevende Zoe Bäckstedt heeft zaterdagvoormiddag op het WK wielrennen in België de wereldtitel op de weg veroverd bij de junioren meisjes. De 17-jarige Britse bleef na de 75 kilometer lange tocht in en rond Leuven in een sprint met twee de Amerikaanse Kaia Schmid voor. De Duitse Europees kampioene Linda Riedmann won de spurt om het brons. Marith Vanhove eindigde als zevende. De wedstrijd voor de junioren meisjes ging van start op het Ladeuzeplein in het centrum van de studentenstad. Na vijf ronden op het lokale circuit in Leuven (met telkens vier hellingen) lag de eindmeet op de Geldenaaksevest. De rensters maakten meteen koers, met een snel dompertje voor de Belgen: Fien Masure kwam onzacht in aanraking met het Leuvense asfalt maar kroop toch weer op de fiets. Intussen was een omvangrijke kopgroep, met daarbij Marith Vanhove, gaan versnellen en weggereden van de rest van het peloton. Die ruime vlucht was echter geen lang leven beschoren en na enkele kilometers kwam alles weer samen. Op de Sint-Antoniusberg duwden in de derde ronde de Amerikaanse Kaia Schmid en Britse Zoe Bäckstedt het gaspedaal in. Het duo begon met een voorsprong van een veertigtal seconden aan de vijfde en laatste ronde. Die voorgift liep snel op tot anderhalve minuut en de achtervolgers maakten weinig aanstalten om terug te keren. Een sprint zou beslissen over de wereldtitel en daarin haalde Bäckstedt, de dochter van Magnus Bäckstedt en eerder dit WK goed voor zilver tegen de klok, het van Schmid. Riedmann versloeg een kleine minuut nadien in de spurt om brons onder meer Vanhove, die zevende werd. In 2020 was er geen WK voor junioren omwille van de wereldwijde coronapandemie. In 2019 ging in Harrogate de winst naar de Amerikaanse Megan Jastrab. Julie De Wilde veroverde toen het zilver.

