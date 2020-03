De Italiaanse voorjaarsklassiekers die in maart op de planning staan, gaan voorlopig door. Dat heeft organisator RCS Sport woensdag, na een dag vol tegenstrijdige geruchten, laten weten.

RCS Sport voert de komende dagen gesprekken met de betrokken autoriteiten. Donderdag volgt een eerste meeting met het bestuur van Siena, vertrek- en aankomstplaats van de Strade Bianche.

De Italiaanse regering maakte woensdag in de nasleep van de uitbraak van het coronavirus bekend dat sportwedstrijden in Italië tot en met 3 april achter gesloten deuren plaatsvinden. Dat wil onder meer zeggen dat fans tot die datum niet aanwezig mogen zijn bij voetbalwedstrijden in de Serie A. Over het lot van de Italiaanse voorjaarskoersen bleef het onduidelijkheid troef.

Organisator RCS Sport liet nu weten dat de Strade Bianche (7 maart), Tirreno-Adriatico (11-17 maart) en Milaan-Sanremo (21 maart), net als de Ronde van Sicilië (1-4 april), voorlopig gewoon doorgaan. RCS Sport zal wel uitvoerig in gesprek gaan met de betrokken autoriteiten om te kijken hoe het verder moet en welke maatregelen genomen moeten worden. De Internationale Wielerunie UCI legde eerder woensdag de beslissing nog in handen van de plaatselijke overheden.

'De beslissing om koersen eventueel te annuleren ligt bij de plaatselijke overheden, afhankelijk van de evolutie van de huidige situatie en mogelijke risicofactoren. De organisatoren en de leden van onze wielerfamilie hebben zich daarnaar te schikken', klonk het in een mededeling. 'De UCI volgt de situatie op en staat in nauw contact met een werkgroep. Als er op een bepaald moment andere maatregelen nodig zijn, zal de Wielerunie daarvoor snel de nodige beslissingen nemen.'

RCS Sport voert de komende dagen gesprekken met de betrokken autoriteiten. Donderdag volgt een eerste meeting met het bestuur van Siena, vertrek- en aankomstplaats van de Strade Bianche.De Italiaanse regering maakte woensdag in de nasleep van de uitbraak van het coronavirus bekend dat sportwedstrijden in Italië tot en met 3 april achter gesloten deuren plaatsvinden. Dat wil onder meer zeggen dat fans tot die datum niet aanwezig mogen zijn bij voetbalwedstrijden in de Serie A. Over het lot van de Italiaanse voorjaarskoersen bleef het onduidelijkheid troef. Organisator RCS Sport liet nu weten dat de Strade Bianche (7 maart), Tirreno-Adriatico (11-17 maart) en Milaan-Sanremo (21 maart), net als de Ronde van Sicilië (1-4 april), voorlopig gewoon doorgaan. RCS Sport zal wel uitvoerig in gesprek gaan met de betrokken autoriteiten om te kijken hoe het verder moet en welke maatregelen genomen moeten worden. De Internationale Wielerunie UCI legde eerder woensdag de beslissing nog in handen van de plaatselijke overheden. 'De beslissing om koersen eventueel te annuleren ligt bij de plaatselijke overheden, afhankelijk van de evolutie van de huidige situatie en mogelijke risicofactoren. De organisatoren en de leden van onze wielerfamilie hebben zich daarnaar te schikken', klonk het in een mededeling. 'De UCI volgt de situatie op en staat in nauw contact met een werkgroep. Als er op een bepaald moment andere maatregelen nodig zijn, zal de Wielerunie daarvoor snel de nodige beslissingen nemen.'