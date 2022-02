Jakobsen schiet ook raak in slotrit Valencia, Vlasov is eindwinnaar

De Nederlander Fabio Jakobsen (Quick-Step Alpha Vinyl) heeft de vijfde en laatste etappe in de 73ste Ronde van Valencia (2.Pro) gewonnen. De eindzege van de Rus Aleksandr Vlasov (BORA-hansgrohe) kwam niet meer in gevaar. Hij blijft in de stand Remco Evenepoel, teamgenoot van Jakobsen, voor.