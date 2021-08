De Nederlander Fabio Jakobsen (Deceuninck - Quick Step) heeft dinsdag de vierde rit in de Ronde van Spanje op zijn naam geschreven. De Est Rein Taaramäe (Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux) blijft leider, ondanks een val op twee kilometer van de streep.

De renners kregen 163,9 eerder vlakke kilometers van El Burgo de Osma tot Molina de Aragon voorgeschoteld. De wedstrijd draaide uit op een massaspurt, waarbij Jakobsen in het slot de beste benen had en naar de zege snelde. De Nederlander, die een jaar geleden nog erg zwaar viel in de Ronde van Polen, hield de Fransman Arnaud Démare (Groupama - FDJ) en Deen Magnus Cort (EF Education - Nippo) achter zich.

Taaramäe kwam op twee kilometer van de meet ten val en het duurde even voor hij weer op zijn fiets kroop. Een crash die zonder gevolgen blijft voor de Est, omdat het binnen de grens van drie kilometer voor het einde gebeurde en hij daarom geen tijd verliest.

De vijfde rit voert het peloton woensdag van Tarancon naar Albacete. De vlakke rit telt 184,4 kilometer.

De renners kregen 163,9 eerder vlakke kilometers van El Burgo de Osma tot Molina de Aragon voorgeschoteld. De wedstrijd draaide uit op een massaspurt, waarbij Jakobsen in het slot de beste benen had en naar de zege snelde. De Nederlander, die een jaar geleden nog erg zwaar viel in de Ronde van Polen, hield de Fransman Arnaud Démare (Groupama - FDJ) en Deen Magnus Cort (EF Education - Nippo) achter zich. Taaramäe kwam op twee kilometer van de meet ten val en het duurde even voor hij weer op zijn fiets kroop. Een crash die zonder gevolgen blijft voor de Est, omdat het binnen de grens van drie kilometer voor het einde gebeurde en hij daarom geen tijd verliest. De vijfde rit voert het peloton woensdag van Tarancon naar Albacete. De vlakke rit telt 184,4 kilometer.