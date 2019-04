De Colombiaanse wielrenner Jarlinson Pantano van Trek-Segafredo heeft buiten competitie positief getest op het verboden middel epo en wordt daarom voorlopig geschorst, zo maakte de Internationale Wielerunie UCI maandag bekend.

Het gaat hierbij om een controle die op 26 februari 2019 werd uitgevoerd en waarbij afwijkende waarden van epo aangetroffen werden. De controle werd in opdracht van de UCI uitgevoerd door het CADF (Cycling Anti-Doping Foundation). De renner heeft nu nog de mogelijkheid om een B-staal aan te vragen, maar in overeenstemming met de antidopingreglementen van de UCI werd Pantano wel al geschorst in afwachting van de disciplinaire procedure.

Ook Trek-Segafredo schorste de dertigjarige Colombiaanse ronderenner meteen. 'Met heel veel teleurstelling hebben we net vernomen dat er bij onze renner een afwijkend resultaat is aangetroffen bij een controle buiten competitie', klinkt het in een korte mededeling. 'Wij hanteren een nultolerantiebeleid en dus werd hij meteen geschorst.'

Pantano rijdt sinds 2017 voor Trek-Segafredo. In 2016 won hij in het shirt van IAM Cycling een etappe in de Tour de France.