Jasper Philipsen start volgende zaterdag aan zijn eerste Tour, als jongste landgenoot sinds... 1975.

Verrassend is het wel, de selectie van Jasper Philipsen bij zijn UAE Emirates Team. Zeker in zijn pas tweede jaar als prof, en in zijn eerste seizoen in de WorldTour.

Bovendien zal de Kempenaar, die vooral ingeschakeld wordt in de sprinttrein voor Alexander Kristoff, amper 21 jaar en 126 dagen oud zijn als hij in Brussel aan de Grand Départ staat.

Behoudens lastminutewijzingen in de Tourselecties van andere teams wordt Philipsen de benjamin van het peloton (ruim een jaar jonger dan Egan Bernal) en ook de jongste Belg aan de start van de Tour sinds Frans Van Vlierberghe in 1975. Die was toen 21 jaar en 90 dagen oud.

Acht jaar later, in 1983, wonEric Vanderaerdenin zijn eerste Tour de proloog in Fontenay-sous-Bois, op een leeftijd van 21 jaar en 140 dagen, twee weken ouder dan Jasper Philipsen volgende zaterdag zal zijn.

De renner uit Mol wordt wel niet de jongste Belgische deelnemer in de naoorlogse Tourgeschiedenis. Vijf renners, inclusief Van Vlierberghe, waren nog jonger dan hij, met zijn 21 jaar en 126 dagen:

1953 - Jan Adriaenssens 21 jaar en 27 dagen

1963 - Ludo Janssens 21 jaar en 65 dagen

1975 - Frans Van Vlierberghe 21 jaar en 90 dagen

1949 - Marcel De Mulder 21 jaar en 93 dagen

1963 - Joseph Wouters 21 jaar en 122 dagen

Opvallend: veel van de beste Belgische renners ooit debuteerden (al dan niet als neoprof) ook vrij jong in de Tour, weliswaar allemaal één of twee jaar ouder dan Philipsen:

2005 - Philippe Gilbert 22 jaar en 363 dagen

2004 - Tom Boonen 23 jaar en 261 dagen

1988 - Johan Museeuw 22 jaar en 164 dagen

1981 - Eddy Planckaert 22 jaar en 277 dagen

1979 - Claude Criquielion 22 jaar en 167 dagen

1973 - Michel Pollentier 22 jaar en 138 dagen

1969 - Roger De Vlaeminck 21 jaar en 309 dagen

Ook opvallend: Eddy Merckx was al 24 jaar en 11 dagen oud bij de start van zijn eerste Ronde van Frankrijk op 28 juni 1969, morgen (vrijdag) exact 50 jaar geleden.