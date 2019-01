Jasper Philipsen: jongste Belgische winnaar ooit in de WorldTour

Jasper Philipsen heeft zijn team de eerste zege van het jaar bezorgd. De jonge renner van UAE Team Emirates werd zaterdag tweede in de sprint in de vijfde etappe van de Tour Down Under, maar na de declassering van winnaar Caleb Ewan mocht hij toch op het hoogste schavotje van het podium. 'Ik mis een beetje dat juichgevoel', zei hij na afloop.

'Dit is een belangrijke zege voor mij, mijn eerste overwinning in de WorldTour', klonk het. 'Maar ze valt een beetje op een rare manier in mijn handen. Ik mis dat gevoel dat ik als eerste over de lijn ben gekomen aan de finish, ik heb niet kunnen juichen.' 'Nu goed, winnen is altijd mooi en ik ben blij dat ik deze zege vast heb. Dit is ook belangrijk voor de ploeg, een overwinning in de WorldTour, de kop is eraf. De finale kende net zoals de voorbije dagen veel chaos.

Er was een gevecht om posities en een val, maar ik zat goed in de laatste bocht en had de kracht in de benen om te sprinten. Ewan was sneller in die finale: ik kon hem niet bijbenen en werd geklopt, maar uiteindelijk wordt hij gedeclasseerd en win ik wel.' Over het sprintincident zei hij het volgende in een reactie aan de krant Het Laatste Nieuws.

'Het was nog 350 meter voor de streep. Ik probeerde een goede positie te vinden en nam het wiel van Peter Sagan, om uit de wind te blijven. Caleb Ewan kwam eraan en gaf me twee duwen met het hoofd. Het ging zo snel dat ik niet kan zeggen of zijn uitsluiting terecht is of niet. Ik was ook wel blij met mijn gevoel bij de tweede plaats. Nu voelt het dubbel dat ik hier win. Ik ga de beslissing van de jury niet aanvechten', lachte hij.