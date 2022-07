Jasper Philipsen sprint na vele ereplaatsen naar eerste ritzege in de Tour

Jasper Philipsen (Alpecin-Fenix) heeft zijn felbegeerde ritzege in de Tour beet. De 24-jarige Limburger won zondag de vijftiende etappe, over 202,5 golvende kilometers tussen Rodez en Carcassonne, in een massasprint voor groene trui Wout van Aert (Jumbo-Visma) en de Deen Mads Pedersen (Trek-Segafredo). De Deen Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) behield zijn gele leiderstrui.

