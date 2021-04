Jasper Philipsen heeft woensdag de 109e editie van de Scheldeprijs op zijn naam geschreven. De 23-jarige Limburger was na 193,8 kilometer sneller dan Sam Bennett en Mark Cavendish.

De Scheldeprijs moest het woensdag na het afzeggen van Vini Zabu en Trek-Segafredo ook zonder Groupama-FDJ doen. Zo kwam onder meer snelle man Arnaud Démare niet aan de start. Ook Nacer Bouhanni liet deze 109e editie voor wat die was. De recente gebeurtenissen in de GP Cholet met de Brit Jake Stewart zaten daar voor iets tussen.

De hevige wind zorgde er meteen voor dat het tempo zeer strak gehouden werd. In het eerste wedstrijduur, waarin tal van valpartijen gebeurden, werden iets meer dan 50 kilometer afgelegd.

Wat verderop vormde zich een kopgroep met 14 renners. Daar maakten Pascal Ackermann, Nils Politt, Michael Schwarzmann, Marcus Burghardt, Sam Bennett, Michael Mörköv, Danny van Poppel, Giacomo Nizzolo, Maximilian Walscheid, Jasper Philipsen, Jonas Rickaert, Clément Russo, Brent Van Moer en Norman Vahtra deel van uit. Vahtra reed lek en werd opgeraapt door een achtervolgende groep van 16 renners sterk. Daar maakten onder meer Stan Dewulf, Florian Sénéchal, Mark Cavendish, Cees Bol, Dries Van Gestel en Belgisch kampioen Dries De Bondt deel van uit. Aanvankelijk reden daar ook Alexander Kristoff en Tim Merlier bij maar zij vielen letterlijk en figuurlijk weg.

Met nog 70 kilometer voor de boeg smolten de twee groepen samen. Die omvangrijke kopgroep sneed de eerste van drie plaatselijke ronden in Schoten, van elk 16,8 kilometer, met een voorsprong van 2:30 aan op een fel uitgedund peloton. Daarin werd het tempo door de mannen van Cofidis, Bingoal Pauwels Sauces, Israel Start-Up Nation en UAE-Team Emirates op twee ronden van het einde opgevoerd.

De 30 leiders trokken de slotronde in met een voorgift van 1:35 op het peloton. De tegenreactie werd echter veel te laat ingezet en zo maakte de kopgroep zich op voor de sprint met als inzet de overwinning. Daarin haalde Jasper Philipsen het voor het Deceuninck-Quick.Step-duo Sam Bennett en Mark Cavendisch. Philipsen volgt daarmee de Australiër Caleb Ewan op op de erelijst van de Scheldeprijs.

▶️Jasper Philipsen @JasperPhilipsen (nog altijd maar 23) wint de #Scheldeprijs in Schoten.



👉Sinds de 2e plaats van @tomboonen1 in 2008 was welgeteld 1 (!) Belg 🇧🇪 op het podium van de @Scheldeprijs geëindigd: @EdwardTheuns in 2015, als 2e. pic.twitter.com/vLQ1InFFHg — Jonas Creteur (@jonas_creteur) April 7, 2021

