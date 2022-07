Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck) heeft zondag de 21e en tevens laatste etappe in de 109e Ronde van Frankrijk op zijn naam geschreven. Op het traditionele sprintersbal op de Avenue des Champs-Elysées in de Franse hoofdstad Parijs haalde hij het in een massasprint van de Nederlander Dylan Groenewegen en de Noor Alexander Kristoff.

Jasper Stuyven werd vierde.

Voor Philipsen was het de tweede ritzege in deze Tour. Eerder won hij de etappe naar Carcassonne.

Philipsen bezorgde België verder een zesde etappezege. Yves Lampaert won de openingstijdrit. Wout van Aert was in deze editie drie keer aan het feest. Van Aert, de winnaar van het puntenklassement, sprintte niet mee. Hij triomfeerde vorig jaar op Champs-Elysées.

De ritzege was zoals verwacht nog de enige te verdelen prijs in deze slotrit. De Deen Jonas Vingegaard wint voor de eerste keer de Ronde van Frankrijk en pakt de eindzege in het bergklassement. De groene trui is voor Wout van Aert. De Sloveen Tadej Pogacar, die de voorbije twee jaar de eindzege pakte in de Tour, is voor het derde jaar op rij de beste jongere.

'Fantastisch einde'

Voor het tweede jaar op rij won dus een landgenoot op de Champs-Elysées. Na Wout van Aert was zondag Jasper Philipsen aan het feest.

De renner zat vorig jaar nog in zak en as nadat hij alweer vrede moest nemen met een ereplaats in de Tour. Nu mag hij wel de champagnefles ontkurken in Parijs. Elke ploegmaat kreeg eerst nog een knuffel, vooraleer hij naar het podium werd geleid.

'Ik heb hier geen woorden voor, dit is een kinderdroom die uitkomt', aldus de sprinter van Alpecin-Deceuninck. 'Ik kan het amper geloven. Het zal even duren vooraleer dit doordringt. Ik ben hier heel trots op. Na mijn eerste ritzege tankte ik veel vertrouwen en de bergen kwam ik vlot door. Misschien was ik inderdaad wel de meeste frisse sprinter. Ik was alleszins enorm gemotiveerd om het hier goed te doen. De sprint verliep ideaal voor mij, ik zat in een uitstekende positie. Dylan Groenewegen moest vroeg aangaan, ik kon lang in zijn wiel blijven en op het juiste moment aanzetten. Dat volstond om te winnen.'

'Ik ben enorm fier op mijn team, we eindigen een knappe Tour op een fantastische manier. Dit is echt de kers op de taart.'

