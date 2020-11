Jasper Philipsen heeft donderdag de vijftiende etappe in de Ronde van Spanje op zijn naam geschreven. De 22-jarige Limburger haalde het in een massasprint voor de Duitsers Pascal Ackermann en Jannik Steimle. De Sloveen Primoz Roglic blijft leider.

Tim Wellens (Lotto Soudal), die woensdag nog zijn tweede ritzege in deze Vuelta op zak stak, behoorde opnieuw tot de vlucht van de dag. De Truienaar kreeg twaalf metgezellen mee op pad. De kopgroep kreeg maximaal zes minuten voorsprong, maar leek in het slotuur toch een vogel voor de kat.

Het peloton, onder leiding van BORA-hansgrohe, kwam terug tot op een minuutje. Wellens had dan voorin zijn compagnons al laten rijden. Dat bleek echter voorbarig. Mattia Cattaneo (Deceuninck-Quick Step) demarreerde op 30 kilometer van de aankomst, vergrootte zijn voorsprong tot twee minuten en leek lange tijd op weg naar etappewinst. De Italiaan kwam in de laatste kilometers zichzelf echter tegen en werd als laatste vluchter alsnog opgeslokt op drie kilometer van de streep. In een vreemde sprint van een uitgedunde groep toonde Philipsen zich ruimschoots de snelste.

Het is na twee etappezeges voor Tim Wellens de derde Belgische ritzege in deze Vuelta. Voor Philipsen, die volgend seizoen naar Alpecin-Fenix trekt, is het de vijfde profzege. Dit jaar won hij ook al ritten in de Ronde van de Limousin (2.1) en de Binckbank Tour (WorldTour).

Vrijdag wacht de renners opnieuw enkele hellingen. In een etappe van 162 kilometer tussen Salamanca en Ciudad Rodrigo moet het peloton over twee cols. Na de laatste, de Puerto El Robledo, moeten er wel nog 28,5 glooiende kilometers richting finish overbrugd worden. De Vuelta eindigt zondag in Madrid.

Jongste ritwinnaar

De 22-jarige wielrenner van UAE Team Emirates is met zijn etappezege de op een na jongste Belg die een etappe weet te winnen in de Ronde van Spanje. Enkel Eric Vanderaerden deed met zijn 21 jaar in 1983 beter dan de Kempenaar. Sterker is deze statistiek: Jasper Philipsen is de enige Belgische renner die al drie WorldTourzeges wist binnen te halen voor zijn 23e.

