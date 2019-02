Jasper Stuyven: 'Een leider ben je door je persoonlijkheid, niet door je erelijst'

# AimHigher. 'Mik hoger'. Het is de hashtag waarmee Jasper Stuyven dit jaar zijn posts op sociale media afsluit. Een vervolg op de #NextStep-hashtag van 2018. Toen wilde hij de 'volgende stap' richting klassieke winst in het voorseizoen zetten. En daar zat de Leuvenaar nooit ver van af, als énige renner zelfs die in de top 10 eindigde in 7 WorldTourkoersen: 4e in de Omloop, 10e in Milaan-Sanremo, 6e in de E3 Harelbeke, 9e in Gent-Wevelgem, 10e in Dwars door Vlaanderen, 7e in de Ronde van Vlaanderen en 5e in Parijs-Roubaix.

...