Jasper Stuyven (Trek-Segafredo) heeft zaterdag de 75e editie van de Omloop Het Nieuwsblad (WorldTour) op zijn naam geschreven. Hij haalde het in de sprint van Yves Lampaert. De Deen Sören Kragh Andersen werd derde op tien seconden.

Senne Leysen, Mathijs Paasschens, Matteo Jorgenson en Manuele Boaro zorgden voor de eerste vlucht van de dag na zowat 10 kilometer koers. Zij kregen een maximale voorgift van iets meer dan 7 minuten op het peloton. De grote groep brak na de beklimming van Den Ast, de tweede helling van de dag na 75 kilometer, in verschillende waaiers uiteen. In het eerste gedeelte bevonden zich onder anderen wereldkampioen Mads Pedersen, Zdenek Stybar, Jasper Stuyven, Tim Wellens, Ian Stannard, Luke Rowe en Nils Politt. Greg Van Avermaet ontbrak en gaf zijn ploegmakkers de opdracht de kloof te dichten. Daarin slaagden ze ter hoogte van de bevoorradingszone, zowat halfkoers.

Ook de vroege vluchters waren er wat verderop aan voor de moeite. Van Avermaet zelf versnelde op 76 kilometer van de finish. Dat was meteen alarmfase rood voor iedereen, waardoor de Waaslander snel gegrepen werd. Na 131 kilometer volgde een aanval van Tim Declercq, Yves Lampaert, Jasper Stuyven, Frederik Frison, Matteo Trentin, Mike Teunissen, Sören Kragh Ansersen en Jonas Rutsch. Voor laatstgenoemde ging het echter te snel. Ook Declercq kreeg het lastig. Hij moest zijn metgezellen bij de passage aan de Vesten van Geraardsbergen laten rijden.

Tijdens de daaropvolgende beklimming van de Muur vormde zich een kopgroep met Stuyven, Lampaert en Kragh Andersen. Trentin bleef hangen op zowat 15 seconden. De Italiaan zou de drie niet meer bijbenen. Met nog twee kilometer voor de boeg versnelde Lampaert. Enkel Stuyven had een passend antwoord, terwijl Kragh Andersen op zijn tandvlees zat. In de daaropvolgende sprint met twee haalde Stuyven het van Lampaert.

Op de erelijst van de Omloop volgt Stuyven de Tsjech Zdenek Stybar op.

