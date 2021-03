Onze landgenoot Jasper Stuyven heeft de 112de editie van Milaan-Sanremo gewonnen. Na 299 kilometer bleef de 28-jarige renner van Trek-Segafredo de Australiër Caleb Ewan en Wout van Aert voor.

Jasper Stuyven heeft zijn grote overwinning beet. 'In het slot speelde ik alles of niets', vertelt hij. 'En ik had geluk: het werd alles, met de grootste zege in mijn carrière.' De Slovaak Peter Sagan en de Nederlandse topfavoriet Mathieu van der Poel maakten de top vijf compleet.

'De grote drie'

Op de erelijst van het eerste monument van het seizoen volgt Stuyven Van Aert op. Voor Stuven is het de eerste zege na zijn overwinning van vorig jaar in de Omloop Het Nieuwsblad. 'Nee, ik had vooraf niet in de bus gezegd dat ik op deze manier zou koersen of winnen', lachte de Leuvenaar. 'Er stonden hier drie topfavorieten aan de start en het leek bijna alsof we niet voor de winst zouden rijden. Iedereen praatte over de grote drie, maar wij hadden met de ploeg een plan, we wilden koersen voor de zege, ik wilde meestrijden.'

'Op de Poggio zag ik dat er nog enkele snelle jongens mee vooraan zaten, dus ik moest wel iets proberen. Dan kan het niets zijn en misschien slechts een vijftiende plaats, maar als je het niet probeert, heb je ook niets. Acht op tien keer kom je wellicht met lege handen naar huis dan, maar twee keer lukt het dan wel. Ongelooflijk!'

Jasper Stuyven heeft zijn grote overwinning beet. 'In het slot speelde ik alles of niets', vertelt hij. 'En ik had geluk: het werd alles, met de grootste zege in mijn carrière.' De Slovaak Peter Sagan en de Nederlandse topfavoriet Mathieu van der Poel maakten de top vijf compleet.Op de erelijst van het eerste monument van het seizoen volgt Stuyven Van Aert op. Voor Stuven is het de eerste zege na zijn overwinning van vorig jaar in de Omloop Het Nieuwsblad. 'Nee, ik had vooraf niet in de bus gezegd dat ik op deze manier zou koersen of winnen', lachte de Leuvenaar. 'Er stonden hier drie topfavorieten aan de start en het leek bijna alsof we niet voor de winst zouden rijden. Iedereen praatte over de grote drie, maar wij hadden met de ploeg een plan, we wilden koersen voor de zege, ik wilde meestrijden.''Op de Poggio zag ik dat er nog enkele snelle jongens mee vooraan zaten, dus ik moest wel iets proberen. Dan kan het niets zijn en misschien slechts een vijftiende plaats, maar als je het niet probeert, heb je ook niets. Acht op tien keer kom je wellicht met lege handen naar huis dan, maar twee keer lukt het dan wel. Ongelooflijk!'