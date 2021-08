Jelle Vanendert zet eind dit seizoen op 36-jarige leeftijd een punt achter een profcarrière van vijftien jaar, zo berichten de Mediahuis-kranten dinsdag.

'De voortdurende onzekerheid omtrent het programma dat ik kon rijden zorgde voor motivatieproblemen', klinkt het bij Vanendert, die zijn grootste succes in 2011 boekte, met ritwinst in de prestigieuze Touretappe naar Plateau de Beille. Het was zijn eerste van twee profzeges, in 2018 graaide hij de koninginnenrit van de Baloise Belgium Tour mee. 'Toen ik na mijn laatste hoogtestage in het Italiaanse Livigno te horen kreeg dat ik niet geselecteerd was voor de Ronde van Wallonië is er iets geknapt.'

De renner van Bingoal Pauwels Sauces-WB zou graag op woensdag 15 september afscheid nemen met de GP van Wallonië. 'Het zou mooi zijn als ik daar afscheid kan nemen. Dan is de cirkel rond, want op de slotklim naar de Citadel van Namen brak ik in 2006 als laatstejaarsbelofte definitief door met een zevende plaats tussen de profs.'

