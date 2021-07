De Belgische oud-renner heeft in de Krant van West-Vlaanderen een tip voor Mark Cavendish.

Mark Cavendish is de uitgesproken favoriet om in Parijs ook de slotrit van de 108e editie te winnen. De 36-jarige Brit kan voor de vierde keer triomferen op de Champs-Elysées en tien jaar na zijn eerste groene trui opnieuw het puntenklassement op zijn naam schrijven.

Opmerkelijk wel: van de 46 ritaankomsten op de Champs-Elysées werden er slechts zes gewonnen door de renner die dat jaar de groene trui won: Bernard Hinault in 1979, Freddy Maertens in 1981, Djamolidine Abdoujaparov in 1993, Robbie McEwen in 2002, Mark Cavendish in 2011 en Sam Bennett in 2020.

Tip van Johan

Johan Museeuw, die in 1990 op de Champs-Elysées won, zegt in de Krant van West-Vlaanderen dat hij de kans groot acht dat de intussen 36-jarige Brit zondag zijn vijfde (of zelfs zesde) ritzege in deze Tour pakt. 'En mocht ik hem zijn, ik zou zondag na de uitreiking van de groene trui zeggen dat ik mijn carrière beëindig. (glimlacht) Daar heb ik wel wat ervaring mee. Ik ging stoppen na mijn laatste Parijs-Roubaix, maar op 100 meter van de finish besliste ik om het toch niet te doen. Ik kon het gewoonweg niet.'

'Nochtans zou ik het Cavendish wel aanraden', vervolgt Museeuw. 'Alleen de hoogtepunten van een carrière worden onthouden. Het is dus belangrijk om op een hoogtepunt te stoppen. Cav moet op de Champs-Elysées winnen en zeggen: kust ze. Ik weet dat ze hem binnen de ploeg proberen te overtuigen om het te doen en hem misschien wel een nieuwe functie binnen het team zullen aanbieden. Het is maar een tip die ik geef. Deze Tour is een sprookje voor Cavendish. Dit zal hij nooit meer meemaken.'

Lees het volledige interview met Johan Museeuw, in de Krant van West-Vlaanderen.

Mark Cavendish is de uitgesproken favoriet om in Parijs ook de slotrit van de 108e editie te winnen. De 36-jarige Brit kan voor de vierde keer triomferen op de Champs-Elysées en tien jaar na zijn eerste groene trui opnieuw het puntenklassement op zijn naam schrijven. Opmerkelijk wel: van de 46 ritaankomsten op de Champs-Elysées werden er slechts zes gewonnen door de renner die dat jaar de groene trui won: Bernard Hinault in 1979, Freddy Maertens in 1981, Djamolidine Abdoujaparov in 1993, Robbie McEwen in 2002, Mark Cavendish in 2011 en Sam Bennett in 2020.Johan Museeuw, die in 1990 op de Champs-Elysées won, zegt in de Krant van West-Vlaanderen dat hij de kans groot acht dat de intussen 36-jarige Brit zondag zijn vijfde (of zelfs zesde) ritzege in deze Tour pakt. 'En mocht ik hem zijn, ik zou zondag na de uitreiking van de groene trui zeggen dat ik mijn carrière beëindig. (glimlacht) Daar heb ik wel wat ervaring mee. Ik ging stoppen na mijn laatste Parijs-Roubaix, maar op 100 meter van de finish besliste ik om het toch niet te doen. Ik kon het gewoonweg niet.''Nochtans zou ik het Cavendish wel aanraden', vervolgt Museeuw. 'Alleen de hoogtepunten van een carrière worden onthouden. Het is dus belangrijk om op een hoogtepunt te stoppen. Cav moet op de Champs-Elysées winnen en zeggen: kust ze. Ik weet dat ze hem binnen de ploeg proberen te overtuigen om het te doen en hem misschien wel een nieuwe functie binnen het team zullen aanbieden. Het is maar een tip die ik geef. Deze Tour is een sprookje voor Cavendish. Dit zal hij nooit meer meemaken.'Lees het volledige interview met Johan Museeuw, in de Krant van West-Vlaanderen.