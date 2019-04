Johan Museeuw: 'Laat pas in de Ronde de leeuw in jezelf los'

Twintig jaar geleden, in 1999, sprintten Peter Van Petegem (49) en Johan Museeuw (53) om de zege in de Ronde van Vlaanderen. In 2004 kwamen ze, ontgoocheld en ontroerd om een gemiste (laatste) kans, arm in arm over de finish van Parijs-Roubaix. Een dubbelgesprek, met als centraal thema de twee kasseimonumenten.

Peter Van Petegem (rechts): 'Als je als Vlaming de Ronde wint, dan verandert je leven.' Johan Museeuw: 'De rest van ons leven worden wij als 'kampioenen' aangesproken.' © KOEN BAUTERS