Jon Izagirre (Astana) heeft zondag de zesde rit in de Ronde van Spanje op zijn naam geschreven. De 31-jarige Spanjaard haalde het na 146,5 kilometer tussen de start in Biescas en de aankomst boven in Aramon Formigal solo voor zijn medevluchters, de Canadees Michael Woods (EF Pro Cycling) en de Portugees Rui Costa (UAE-Team Emirates). De Sloveen Primoz Roglic (Jumbo-Visma) verloor in de achtergrond zijn rode leiderstrui aan de Ecuadoriaan Richard Carapaz (Ineos Grenadiers). In het nieuwe klassement leidt Carapaz voor de Brit Hugh Carty (EF Pro Cycling) en de Ier Daniel Martin (Israel Start-Up Nation). Roglic zakte weg naar plek vier op dertig seconden. De Pyreneeënrit van zondag had oorspronkelijk vier legendarische cols in Frankrijk - de Portalet, de Aubisque, de Soulor en de aankomst op de Tourmalet - moeten bevatten, maar door het ook in Frankrijk stijgend aantal coronabesmettingen en nieuwe strengere maatregelen in de Franse Pyreneeën moest de Vuelta-organisatie de uitstap naar Frankrijk schrappen. Maandag wacht de renners een eerste rustdag in de Vuelta. Dinsdag moet er 159,7 kilometer overbrugd worden tussen startplaats Vitoria-Gasteiz en de aankomst in Villanueva de Valdegovia. Met twee cols van eerste categorie onderweg zijn opnieuw de klimmers aan zet.