De 27-jarige Belg rijdt de Ronde van Frankrijk voor het eerst. De coureur van Alpecin-Fenix rijdt op een wolk.

De 27-jarige Belg is bij Alpecin-Fenix uitgegroeid tot de sprintloods van Tim Merlier, Jasper Philipsen en Mathieu van der Poel. Over zijn Tourdebuut getuigt de Roeselarenaar in de Krant van West-Vlaanderen: 'Amai, ik denk dat er velen zo'n debuut willen meemaken. Als ik hier vooraf voor had kunnen tekenen, zou ik dat gedaan hebben. We hebben met de hele ploeg op een wolkje geleefd en eerlijk gezegd is dat nog altijd zo. We rijden van het ene succes in het andere. (lacht) Hopelijk kunnen we daar nog een mooi vervolg aan breien.'

Zoveel volk

'Die zes dagen van Mathieu in de gele trui waren speciaal, maar als ik eerlijk mag zijn, is vooral het publiek langs de kant van de weg me bijgebleven', gaat Rickaert verder.

'De Ronde van Vlaanderen is zot, maar de Tour is toch wel next level. Op elke berg staat er zoveel volk dat de renners naar boven schreeuwt, van de eerste tot de laatste.'

'Ik had het er zondag naar Tignes nog over met Wout van Aert. Hij zei het tof te vinden dat er weer zoveel volk langs de kant staat. Dat is het voorbije anderhalf jaar wel anders geweest. Het gemis is blijkbaar groot geweest. (grijnst) En voor ons is dat natuurlijk ook plezant.'

Stervende zwanen

'Het was wel een heel zware Tour tot nu. Ik had gedacht dat deze editie iets makkelijker zou zijn, omdat er minder ritten zijn waarin het meteen na de start bergop gaat. Dat zijn de moeilijkste etappes voor een renner als ik. Maar het niveau ligt dus wel heel hoog. De twee Alpenritten die in heel slecht weer zijn verreden, maakten het alleen nog erger. Dat kruipt erin.'

'Zondag heb ik op weg naar Tignes heel wat stervende zwanen gezien. Als je ziet dat iemand als Greg Van Avermaet zo aan het afzien is, kijk je wel eens raar op. Ik ben blij voor mezelf dat ik tot nu toe relatief makkelijk de tijdslimiet heb kunnen halen.'

Dit stukje komt uit het interview van Jonas Rickaert met de Krant van West-Vlaanderen.

