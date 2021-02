De Deen Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) heeft de vijfde rit in de Ronde van de Verenigde Arabische Emiraten (WorldTour) op zijn naam geschreven. Tadej Pogacar (UAE-Team Emirates) eindigde als tweede en blijft leider.

Het peloton kreeg een tocht van 170 kilometer van de Fujairah Marine Club tot Jebel Jais voor de kiezen. Vingegaard had in het slot van de etappe, met aankomst bergop, nog de meeste kracht in de benen om het verschil te maken. De Deen haalde het met drie tellen voorprong op Pogacar en de Brit Adam Yates (INEOS Grenadiers), die het podium volmaakte.

De renners moeten morgen in de zesde rit 165 kilometer overbruggen tussen Deira Island en Palm Jumeirah. Zaterdag valt het doek over de UAE Tour met een etappe van 147 kilometer tussen Yas Mall en Abu Dhabi Breakwater.

Na het afhaken van enkele wedstrijden in januari is de UAE Tour de eerste afspraak op de WorldTour-kalender. Vorig jaar won Adam Yates de rittenkoers na een ingekorte versie wegens het coronavirus.

