Sport/Voetbalmagazine had een exclusief gesprek met wereldkampioen Julian Alaphilippe. De Fransman heeft het onder meer over het mentale gewicht van de regenboogtrui.

Van een onderscheidende trui in de wielersport, zoals de regenboogtrui, beweert men weleens dat hij vleugels geeft. Anderen beklemtonen dan weer vooral hoe zwaar hij weegt. Als je nu de balans opmaakt, wie heeft er gelijk?

Julian Alaphilippe: 'Het blijft iedere wedstrijd en iedere dag op training een bijzonder gevoel om de trui te kunnen dragen. Alleen al naar de regenboogstrepen kijken geeft bijkomende motivatie. Maar om nu te zeggen dat hij vleugels geeft?

'Wat ik wel zeker weet, is dat de trui heel zwaar weegt. Ik werd veel drukker gesolliciteerd, ook buiten de koers. Op stage bijvoorbeeld was ik nog druk in de weer met fotoshoots wanneer de ploegmaats al op de massagetafel lagen. De wereldkampioenentrui zadelt je ook met veel meer druk en stress op. Als je in vrijwel iedere wedstrijd wordt verwacht het goed te doen of te winnen, en zelf wil je dat ook nog eens, dan wordt het juist moeilijker om te winnen.'

Was je verrast over het gewicht van de trui?

Alaphilippe: 'De wereldtitel behalen was het grootste doel dat ik me in mijn carrière had gesteld. Allereerst was ik dus super blij dat ik dat had bereikt. Maar anderzijds besefte ik ook wel dat dit sowieso iets ging veranderen, dat de trui eer aandoen en overwinningen blijven behalen zo mogelijk nog moeilijker zou zijn. Een uitdaging die niet op voorhand was gewonnen.'

Zou het een soort bevrijding zijn, mocht je in Leuven de trui verliezen?

Alaphilippe: 'Moeilijk te zeggen. Misschien een bevrijding in de zin dat je minder wordt gesolliciteerd en minder druk ervaart. Nu, ik ben ook wel iemand die erin slaagt om die dingen los te laten. Ik wist dat de enige manier om daarin te slagen was voort te doen zoals ik deed, ook al veranderde mijn trui. Hard werken en in de koers plezier beleven, daar kwam het op aan. Ik ben mezelf gebleven, niet alleen in mijn manier van koersen, zoals ik daarstraks al aangaf, maar ook in mijn omgang met de media en andere aanvragen.

'Anderzijds is het ook zo dat wanneer je aan de start staat van een WK, je ervan droomt om de regenboogtrui te winnen. Ik zal dan ook alles geven om mijn titel te verlengen. Als het me niet lukt, zal ik daar geen spijt van hebben, omdat ik mijn best zal hebben gedaan en heel blij zal kunnen terugblikken op wat ik dit jaar heb meegemaakt. Maar het blijft een emblematische trui die doet dromen, de mooiste in de wielersport. Ik zeg niet nee tegen een nieuw jaar in de regenboogtrui.' ( lacht)

Lees het volledige en exclusieve interview met Julian Alaphilippe deze week in Sport/Voetbalmagazine.

