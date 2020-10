De 106e Luik-Bastenaken-Luik verwelkomt straks een rist Toursterren, met de Slovenen Tadej Pogacar en Primoz Roglic op kop. Ook de Nederlander Tom Dumoulin is aangekondigd, net zoals de Zwitser Marc Hirschi, woensdag winnaar van de Waalse Pijl, en de Franse wereldkampioen Julian Alaphilippe.

Titelverdediger Jakob Fuglsang is er niet bij in Luik, de Deen startte zaterdag in de Giro. Ook de Spanjaard Alejandro Valverde, viervoudig winnaar, past voor La Doyenne. Met de Ier Daniel Martin (2013), de Nederlander Wout Poels (2016) en de Luxemburger Bob Jungels (2018) staan wel drie andere oud-winnaars aan de start.

Het parcours onderging vorig jaar een stevige wijziging met aankomst in Luik en niet langer in Ans, waardoor de Côte de Saint-Nicolas uit de finale verdween. Dit jaar gaat het nagenoeg over hetzelfde traject en krijgen de renners in de finale de Côte de la Redoute, de Côte des Forges en de Côte de la Roche-aux-Faucons voorgeschoteld.

Alle ogen zijn zondag gericht op Alaphilippe, die zich vorige week tot wereldkampioen kroonde in Imola. De Fransman gaf forfait voor de Waalse Pijl, die hij al twee keer won, en showt in Luik voor het eerst zijn regenboogtrui. Bij zijn eerste deelname in 2015 knalde hij naar een tweede plaats.

Sindsdien werd hij ook nog eens vierde, maar winnen lukte hem nog niet. "Het is een wedstrijd die me op het lijf geschreven is, maar op één of andere manier wist ik er nog niet te winnen", vertelde Alaphilippe. "Ik weet dat ik het kan, want ik werd er bij mijn eerste deelname meteen tweede, maar alles moet eens in zijn plooi vallen."

Afrekenen met favorieten

Alaphilippe krijgt oud-winnaar Jungels aan zijn zijde en zal verder moeten afrekenen met favorieten als Marc Hirschi, de Canadees Michael Woods, in 2018 tweede, de Pool Michal Kwiatkowski, derde in 2014 en 2017, en de Colombianen Rigoberto Uran en Daniel Martinez.

Ook de Duitser Maximilian Schachmann, de Brit Adam Yates, Daniel Martin en Tom Dumoulin worden tot de kanshebbers gerekend, net als de Nederlander Mathieu van der Poel. Die won zaterdag nog de BinckBank Tour en besloot pas in laatste instantie om Luik-Bastenaken-Luik aan zijn programma toe te voegen.

De wereldkampioen veldrijden debuteert en heeft er zelf het raden naar wat zijn mogelijkheden zijn in La Doyenne. 'Pas na de koers zal ik weten of de wedstrijd me wel of niet ligt', verklaarde hij.

Met Pogacar en Roglic komen de eerste twee van de jongste Tour de France aan de start. Vraag is of zij zich nog kunnen opladen voor een wedstrijd met heel wat hoogtemeters en zoals de voorspellingen nu zijn, ook nog eens liters regen en een koude wind daarbij. Van Belgische zijde is het hopen op Greg Van Avermaet, Tim Wellens, Tiesj Benoot, Jan Bakelants, Dylan Teuns en Mauri Vansevenant.

Titelverdediger Jakob Fuglsang is er niet bij in Luik, de Deen startte zaterdag in de Giro. Ook de Spanjaard Alejandro Valverde, viervoudig winnaar, past voor La Doyenne. Met de Ier Daniel Martin (2013), de Nederlander Wout Poels (2016) en de Luxemburger Bob Jungels (2018) staan wel drie andere oud-winnaars aan de start. Het parcours onderging vorig jaar een stevige wijziging met aankomst in Luik en niet langer in Ans, waardoor de Côte de Saint-Nicolas uit de finale verdween. Dit jaar gaat het nagenoeg over hetzelfde traject en krijgen de renners in de finale de Côte de la Redoute, de Côte des Forges en de Côte de la Roche-aux-Faucons voorgeschoteld. Alle ogen zijn zondag gericht op Alaphilippe, die zich vorige week tot wereldkampioen kroonde in Imola. De Fransman gaf forfait voor de Waalse Pijl, die hij al twee keer won, en showt in Luik voor het eerst zijn regenboogtrui. Bij zijn eerste deelname in 2015 knalde hij naar een tweede plaats. Sindsdien werd hij ook nog eens vierde, maar winnen lukte hem nog niet. "Het is een wedstrijd die me op het lijf geschreven is, maar op één of andere manier wist ik er nog niet te winnen", vertelde Alaphilippe. "Ik weet dat ik het kan, want ik werd er bij mijn eerste deelname meteen tweede, maar alles moet eens in zijn plooi vallen." Alaphilippe krijgt oud-winnaar Jungels aan zijn zijde en zal verder moeten afrekenen met favorieten als Marc Hirschi, de Canadees Michael Woods, in 2018 tweede, de Pool Michal Kwiatkowski, derde in 2014 en 2017, en de Colombianen Rigoberto Uran en Daniel Martinez. Ook de Duitser Maximilian Schachmann, de Brit Adam Yates, Daniel Martin en Tom Dumoulin worden tot de kanshebbers gerekend, net als de Nederlander Mathieu van der Poel. Die won zaterdag nog de BinckBank Tour en besloot pas in laatste instantie om Luik-Bastenaken-Luik aan zijn programma toe te voegen. De wereldkampioen veldrijden debuteert en heeft er zelf het raden naar wat zijn mogelijkheden zijn in La Doyenne. 'Pas na de koers zal ik weten of de wedstrijd me wel of niet ligt', verklaarde hij. Met Pogacar en Roglic komen de eerste twee van de jongste Tour de France aan de start. Vraag is of zij zich nog kunnen opladen voor een wedstrijd met heel wat hoogtemeters en zoals de voorspellingen nu zijn, ook nog eens liters regen en een koude wind daarbij. Van Belgische zijde is het hopen op Greg Van Avermaet, Tim Wellens, Tiesj Benoot, Jan Bakelants, Dylan Teuns en Mauri Vansevenant.