De 26-jarige Fransman Alaphilippe is topfavoriet voor de 105e editie van 'La Doyenne'.

Met de 105e editie van Luik-Bastenaken-Luik wordt vandaag/zondag het klassieke voorjaar afgesloten. Na bijna dertig jaar ligt de finish niet meer in Ans, maar opnieuw in het centrum van Luik, op de Boulevard d'Avroy. De Saint-Nicolas is daardoor ook niet meer in het parcours opgenomen, noch de slothelling in Ans. De laatste 14 kilometer van 'La Doyenne' zijn nu vlak.

Bob Jungels zal zichzelf niet op de erelijst opvolgen. De Luxemburger van Deceuninck - Quick-Step richtte zijn pijlen dit seizoen immers op de kasseiklassiekers. Toch heeft het team van Patrick Lefevere met Julian Alaphilippe alweer de topfavoriet in de rangen. De 26-jarige Fransman won dit seizoen naast etappes in kleinere rittenwedstrijden en de Ronde van het Baskenland al de Strade Bianche, Milaan-Sanremo en afgelopen woensdag nog de Waalse Pijl. In de Brabantse Pijl werd hij tweede, in de Amstel Gold Race vierde. In Luik werd hij al eens tweede (2015) en vorig jaar vierde. Met Philippe Gilbert, winnaar in 2011, heeft Deceuninck - Quick-Step nog een tweede ijzer in het vuur. Zowel Alaphilippe als Gilbert verklaarden eerder deze week erg gecharmeerd te zijn door het nieuwe parcours.

Naast Gilbert staan er met de Ier Daniel Martin (2013), de Nederlander Wout Poels (2016) en de Spanjaard Alejandro Valverde nog drie ex-winnaars aan de start. Die laatste won 's werelds oudste klassieker al vier keer (2006, 2008, 2015, 2017). Met een vijfde zege zou de wereldkampioen het record van Eddy Merckx evenaren.

Toch wordt het meeste weerwerk voor Alaphilippe verwacht van Jakob Fuglsang. Die 34-jarige Deen, tweede in de Strade Bianche en de Waalse Pijl en derde in de Gold Race, is al het hele seizoen de voornaamste belager van Alaphilippe. Bovendien heeft hij een sterk team rond zich. Astana verzamelde dit jaar al 22 zeges. Dat zijn er slechts drie minder dan Deceuninck - Quick-Step.

Andere kanshebbers op de zege zijn de Pool Michal Kwiatkowski, al twee keer derde, de Australiër Michael Matthews, de Duitser Maximilian Schachmann, de Kazach Alexey Lutsenko, de Italiaan Diego Ulissi, de Canadees Michael Woods, vorig jaar tweede, en ronderenners als de Italiaan Vincenzo Nibali, de Brit Adam Yates, de Fransman Romain Bardet, vorig jaar derde, en de Nederlander Tom Dumoulin. Van Belgische zijde zal het vooral van Gilbert, Tim Wellens, Bjorg Lambrecht, Jelle Vanendert, Laurens De Plus, Dylan Teuns en Greg Van Avermaet moeten komen.