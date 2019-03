Julian Alaphilippe vloert Oliver Naesen in sprint Milaan-Sanremo

Op de iconische Via Roma in Sanremo was topfavoriet Alaphilippe, na 291 kilometer, in een sprint met een select kopgroepje sneller dan onze landgenoot Oliver Naesen, de Pool Michal Kwiatkowski werd derde.

Peter Sagan en Matej Mohoric maken de top vijf vol. Met Wout Van Aert, zesde, eindigde een tweede Belg in de top tien.

Alaphilippe, die eerder ook al de Strade Bianche won, bezorgt zijn ploeg Deceuninck-Quick Step zo de negentiende en belangrijkste zege van het wielerseizoen.

Elitegroep

Een vroege vlucht van tien kleurde de dag in Milaan-Sanremo. Opvallend was de aanwezigheid van liefst vier renners van Novo Nordisk (Henttala, Peron, Planet en Poli). Verder kwamen alle renners uit procontinentale teams. Fausto Masnada (Androni Giocattoli) werd op de Cipressa als laatste opgeraapt door het peloton.

Het tempo in de grote groep lag niet hoog genoeg, waardoor alle sprinters de Cipressa konden overleven. In de afdaling ging Niccolo Bonifazio (Direct Energie) in de aanval. Het peloton brak nu wel in verschillende stukken.

Op de Poggio deed een aanval van Alaphilippe de boel helemaal ontploffen. Een elitegroepje met verder Sagan, Kwiatkowski, wereldkampioen Valverde, Trentin en landgenoten Naesen en Van Aert kwam voorop te zitten en zou gaan sprinten voor de zege. In die spurt toonde Alaphilippe zich dus oppermachtig.

Erelijst

Alaphilippe volgt op de erelijst de Italiaan Vincenzo Nibali op. De laatste Belgische zege dateert van twintig jaar geleden: Andreï Tsjmil won in Sanremo in 1999.

De laatste tien winnaars:

2010: Oscar Freire (Spa)

2011: Matthew Goss (Aus)

2012: Simon Gerrans (Aus)

2013: Gerald Ciolek (Dui)

2014: Alexander Kristoff (Noo)

2015: John Degenkolb (Dui)

2016: Arnaud Démare (Fra)

2017: Michal Kwiatkowski (Pol)

2018: Vincenzo Nibali (Ita)

2019: Julian Alaphilippe (Fra)