Julian Alaphilippe heeft zondag in het Italiaanse Imola de wereldtitel op de weg veroverd. De 28-jarige Fransman van Deceuninck-Quick Step maakte in de laatste kilometers van de koers het verschil en hield Wout van Aert op een kleine halve minuut achter zich. De Zwitser Marc Hirschi vervolledigde het podium.

Het WK verhuisde dan wel in laatste instantie van Zwitserland naar Italië, toch kreeg het ondanks de zware omloop een traditioneel verloop, waarin de bekende namen pas in het laatste wedstrijduur naar voor kwamen. De eentonige beginfase van de 258 kilometer lange wedstrijd, verdeeld over negen ronden waarin met de Mazzolano en de Cima Gallisterna telkens twee zware beklimmingen van meer dan twee kilometer lang moesten overwonnen worden, werd geleid door een vroege vlucht van zeven renners.

Vroege vlucht

De Duitser Jonas Koch en de Noor Torstein Træen bleken voorin de sterkste renners, en werden pas teruggenomen toen de landgenoten van Alaphilippe in het peloton een stroomstoot plaatsten op 70 kilometer van de finish. De Belgen volgden attent in volledige slagorde, en plaatsten twintig kilometer later op hun beurt een versnelling. De finale werd iets later - ondanks materiaalpech net ervoor - ingeluid door een aanval van Tourwinnaar Tadej Pogacar. Maar België nam zijn verantwoordelijkheid, en bracht na een kilometerslange achtervolging van Tiesj Benoot en Tim Wellens topfavoriet Van Aert terug.

Van Aert

Van Aert kon in de slotronde nog rekenen op de steun van Greg Van Avermaet en Benoot, maar reageerde toch zelf attent op enkele prikken. Toen op de steile slothelling door een actie van de Zwitser Marc Hirschi een kopgroep van zes ontstond, schoof Van Aert nog steeds vlot mee, samen met Alaphilippe, de Pool Michal Kwiatkowski, de Deen Jakob Fuglsang en de Sloveen Primoz Roglic. Maar toen Alaphilippe net voor de top nog een extra jump plaatste, was er niemand bij machte om te reageren, inclusief Van Aert.

Alaphilippe sprokkelde een voorsprong van een vijftiental seconden bij elkaar. Een marge die ondanks enkele indrukwekkende kopbeurten van Van Aert niet meer werd gedicht, terwijl veel volgers zich stoorden aan het afwezige gedrag van Roglic, die tijdens de Tour dagelijks kon rekenen op meesterknecht Van Aert. Alaphilippe zorgde 23 jaar na Laurent Brochard zo voor een nieuwe Franse wereldtitel en mag een jaar lang in dienst van zijn Belgische ploeg Deceuninck-Quick Step koersen in de regenboogtrui.

Van Aert controleerde de sprint voor zilver makkelijk, en veroverde zo na de tijdrit zijn tweede WK-medaille op drie dagen tijd. Hirschi pakte het brons voor de neus van Kwiatkowski, Fuglsang en Roglic. Michael Matthews won de sprint voor de zevende plek voor Alejandro Valverde, Maximilian Schachmann en Damiano Caruso. Ook Van Avermaet (21e), Benoot (30e), Wellens (39e) en debutant Loïc Vliegen (40e) beëindigden hun WK.

