Op dag 1 van de Tour de France heeft Julian Alaphilippe zich op magistrale wijze laten zien. De Franse werelddkampioen won solo in Landerneau. Hij is ook meteen de eerste geletruidrager.

De Fransman was de beste na een etappe over 197,8 km met start en aankomst in Landerneau. In een finale op maat van punchers sprong hij op twee kilometer van de streep weg en hield zijn inspanning vol tot aan de finish. De Australiër Michael Matthews (BikeExchange) werd tweede op acht seconden, voor de Sloveen Primoz Roglic (Jumbo Visma).

De rit werd ontsierd door twee massale valpartijen. De eerste gebeurde op zo'n 45 km van de finish nadat de Duitser Tony Martin (Jumbo Visma) tegen een kartonnen bord van een onvoorzichtige toeschouwer aanreed. Martin, die op dat moment voorin reed, sleurde een groot deel van het peloton mee tegen de grond. Zijn landgenoot Jasha Sutterlin (DSM) was het grootste slachtoffer en moest opgeven. Op het moment van de val reed de Nederlander Ide Schelling alleen in de aanval met zo'n twee minuten voorsprong maar hij werd weer gegrepen.

Op zo'n 7 km van de meet gingen opnieuw heel wat renners tegen de grond toen een coureur van Movistar als eerste tegen het asfalt smakte. Onder meer viervoudig Tourwinnaar Chris Froome hoorde bij de slachtoffers.

Morgen/zondag leggen de renners 183,5 km af van Perros-Guirec naar Mûr-de-Bretagne Guerlédan, met opnieuw een aankomst voor punchers.

