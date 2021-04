Julien Vermote gaat aan de slag bij Alpecin-Fenix nadat hij sinds eind 2020 zonder werkgever zat. De 31-jarige West-Vlaming ondertekent er een contract tot het einde van het jaar, met optie voor een bijkomend seizoen, zo bevestigde hij dinsdag eerdere informatie van de krant Het Nieuwsblad.

Vermote kreeg eind vorig jaar geen contractverlenging meer bij Cofidis, maar bleef desondanks altijd nog geloven dat er een toekomst als renner was weggelegd voor hem en onderhield zijn conditie strikt, onder meer met stages in Calpé.

'Ik ben blij dat ik eindelijk terug aan de slag kan', vertelde Julien Vermote. 'Het duurde een hele tijd, maar ik heb altijd goede hoop gekoesterd. Uiteindelijk is het er dan toch van gekomen en ligt mijn toekomst nu bij Alpecin-Fenix. Ik kijk ernaar uit om mij bij dat team weer te bewijzen als renner.'

Vermote reed vier keer de Tour en driemaal de Giro. Bij Alpecin-Fenix rijden ze dit jaar ook de drie grote ronden. 'Ik heb wel wat ervaring, in dat soort koersen', lacht hij. 'Hoe mijn programma er werkelijk gaat uitzien, kan ik nog niet meedelen. Het is allemaal nog wat vers. Maar ik rijd waar ze me aanduiden. Ik ben gretig en klaar voor de dienst. Ik trainde al die tijd intensief. Ik ga natuurlijk in het begin wat wedstrijdkilometers missen maar ik blijf zeer ambitieus en wil mij blijven bewijzen in het peloton. En Alpecin-Fenix is eveneens een ambitieuze ploeg. Een perfecte match.'

De West-Vlaming begon zijn profloopbaan in 2011 bij de ploegen van Patrick Lefevere. In 2018 trok hij naar Dimension Data. In 2020 ging hij aan de slag bij Cofidis, waar hij een contract ondertekende voor één seizoen.

