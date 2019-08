De overgang hing al een tijdje in de lucht en een uur na het nieuws van Team Sunweb dat Tom Dumoulin de ploeg zou verlaten, kwam de bevestiging. De renner trekt naar de landgenoten van Jumbo-Visma, waar ook Wout van Aert en Laurens de Plus rijden.

'We hebben één droom: het winnen van de grootste ronde ter wereld', legde Jumbo-Visma in het filmpje uit. Natuurlijk gaat het hier om de Tour de France. 'Dat willen we doen door te durven en lef hebben, door vriendschappen sluiten, door slimmer te zijn dan de rest, door open te staan voor nieuwe invloeden, door te strijden op het scherpst van de snede. Maar vooral: door het samen te doen. Welkom Tom. Samen gaan we de strijd aan voor onze droom.'

Dumoulin reed de voorbije acht jaar voor Sunweb en haar voorgangers Argos-Shimano en Giant-Alpecin. In het shirt van Sunweb won hij twee jaar geleden de Ronde van Italië. Vorig jaar werd hij tweede in zowel de Tour als de Giro. Dit seizoen draaide door een weerbarstige knie uit op een mislukking. Dumoulin moest snel opgeven in de Giro en startte - na een nieuwe opgave in de Dauphiné - helemaal niet in de Tour. Ook de Vuelta, die komend weekend start, komt nog te vroeg.

Bij Jumbo-Visma wordt hij ploegmaat van de Belgen Wout van Aert en Laurens de Plus, maar ook van andere klimtalenten Steven Kruiswijk (die derde werd in de afgelopen Ronde van Frankrijk) en Primoz Roglic (vorig jaar vierde in de Tour, dit jaar derde in de Giro). Benieuwd of zij dit als een zegen of een kaakslag zullen zien. Ook de rondekansen van De Plus in de nabije toekomst krijgen hierdoor een flinke knauw.

Met Dylan Groenewegen hebben ze naast het klassiek en rondetalent ook een topsprinter in huis en de allrounder Mike Theunissen rijdt ook in het geel-zwarte shirt van Jumbo-Visma. Een absolute superploeg lijkt dus in de maak, tenzij een aantal succesrenners van dit seizoen nog andere oorden opzoeken. Krijgt The Wolfpack een noorderlijke concurrent volgend jaar?