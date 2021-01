Woensdag maakte Jumbo-Visma bekend dat Wout van Aert zijn contract heeft verlengd tot 2024. Wat betekent dat voor de toekomst van de Kempenaar? Drie vragen aan onze wielerman, Jonas Creteur.

Waarom is Jumbo-Visma de beste keuze?

Waarom is Jumbo-Visma de beste keuze?Jonas Creteur: 'Toen Van Aert eind december 2018 zijn eerste driejarig contract bij Jumbo-Visma tekende, zei ploegmanager Richard Plugge: "Wout is een megatalent. We hopen hem te ontwikkelen tot de klassieke topper die we allemaal in hem zien."'Ruim twee jaar later is die wens helemaal uitgekomen. Van Aert staat, ondanks een zware revalidatie na zijn val in de Tour van 2019, nu misschien zelfs verder dan ze toen hadden gehoopt, gezien ook zijn verbluffende prestaties in de cols.'Een snelle evolutie omdat Jumbo-Visma de Wout van Aert-puzzel helemaal deed passen. Om optimaal te presteren moet die immers vrij zijn van kopzorgen en beslommeringen - een contrast met de grotere je-m'en-foutist in Mathieu van der Poel.'Niet toevallig beleefde Van Aert zijn slechtste veldritwinter in 2018/19, toen de breuk en de hangende rechtszaak met Sniper Cylcing, de ploeg van Nick Nuyens, zichtbaar op hem woog. In zoverre zelfs dat hij toen, puur door de stress, enkele kilo's te zwaar stond.'Zodra hij in maart 2019 de stap maakte naar Jumbo-Visma, ging een nieuwe wereld voor hem open. Van Aert is zo professioneel ingesteld dat hij niet alleen veel van zichzelf eist, maar ook van de mensen rond hem. Dat planmatig, gestructureerd denken heeft hij gevonden bij de Nederlandse ploeg, waar elk detail tot in de puntjes geregeld is, van hun fameuze FoodApp tot nu ook de nieuwe (betere) Cervélofietsen.'Maar ook het menselijke aspect is belangrijk: Van Aert draait nooit rond de pot, is rechtuit als leidersfiguur, en dat sluit perfect aan bij de Nederlandse mentaliteit. Toch heerst er ook een warme, familiale sfeer, waar hij als gevoelsmens ook perfect in gedijt. Met niet te vergeten getrouwen als Wesley Theunis, zijn verzorger, boezemvriend en zelfs peter van zijn pasgeboren zoontje Georges, en Marc Lamberts, de coach die hem al sinds zijn zeventiende begeleidt en die hij blindelings vertrouwt.'Lamberts, die ook Primoz Roglic coacht, heeft trouwens ook bijgetekend, voor één seizoen. Een voorwaarde voor Van Aert om zelf te verlengen. Al heeft hij daar blijkbaar nooit aan getwijfeld. Naar eigen zeggen was het doel van bij het begin om bij Jumbo-Visma te blijven, ondanks de (vermeende) interesse van Team INEOS.'De contractonderhandelingen hebben niettemin enkele weken geduurd. Waarom?Creteur: 'Alle voorwaarden werden vervuld, alleen het financiële stukje moest nog passen. Die onderhandelingen namen inderdaad wat tijd in beslag. Logisch, want Van Aert behoort nu ongetwijfeld tot de topverdieners van het peloton. Zijn commerciële waarde is enorm gegroeid, als een aaibare en charismatische renner die het hele jaar door op alle terreinen schittert, van klassiekers over de Tour tot het veld.'Sinds zijn val in de Tour en zijn aansprekende comeback is de "Woutliefde" vooral in België exponentieel gestegen. Die immense populariteit is voor supermarktketen Jumbo een enorme troef om mee uit te pakken in het plan om in ons land voet aan de grond te krijgen. Dit jaar zal Jumbo zijn aantal vestigingen in België uitbreiden van acht naar achttien. En op termijn mikt Jumbo zelfs op honderd supermarkten.'Niet toevallig sprak Ton van Veen, CFO van Jumbo, tijdens de digitale nieuwjaarsbijeenkomst van het bedrijf, over hoe Van Aert een belangrijke ambassadeur in België is en hoe cruciaal hij is voor het opbouwen van de naamsbekendheid en het laden van het Jumbomerk. 'Jumbo heeft als supermarkt ook goed geboerd in het coronajaar 2020. Centen genoeg dus om Van Aert (veel) meer te betalen. Al zal de ploeg door die keuze misschien wel andere renners moeten laten gaan, als die ook boter bij de vis willen. Ik denk bijvoorbeeld aan de veelbelovende klimmer Sepp Kuss, wiens contract eind dit jaar ook afloopt.'Kan de Nederlandse superploeg Van Aert genoeg ondersteunen in zijn eigen ambities?Creteur: 'Opvallend was dat sportief directeur Merijn Zeeman in het persbericht toegaf dat de ondersteuning voor Van Aert in de klassiekers van vorig jaar onvoldoende was. Klopt: in de Ronde van Vlaanderen eindigde Pascal Eenkhoorn bijvoorbeeld als eerste ploegmaat op de 104e plaats - mede door de ziekte van Mike Teunissen.'Steun die Zeeman de Belg de komende seizoenen wel willen bieden. Noodzakelijk, want Jumbo-Visma haalde voor 2021 wel Nathan Van Hooydonck en de veelbelovende jonge talenten Edoardo Affini en David Dekker binnen, maar het verloor ook een belangrijke pion met Amund Grøndahl Jansen. Anderzijds moet Mike Teunissen na een knieblessure weer op topniveau kunnen presteren, en kan hij een belangrijke luitenant voor Van Aert worden.'Daar moet evenwel nog wat bij om te kunnen opboksen tegen de klassieke blokken van andere ploegen, die steeds sterker worden. Merijn Zeeman zei onlangs dan ook dat hij al bezig is met de ploeg van 2025, een jaar verder dan Van Aerts nieuwe contract. Dat uitzicht op versterking in de klassiekers heeft Wout nu.'Zoals hem ook werd verzekerd dat hij in de komende Tour meer ruimte zal krijgen om voor de groene trui te gaan. Jumbo-Visma wil er nochtans uitpakken met het trio Dumoulin-Kruijswijk-Roglic in de jacht op het geel. Wat het vorig jaar niet kon, door de blessure van Kruijswijk na zijn val in de Dauphiné. Zo moest Van Aert bergop meer werk opknappen dan gepland. Met Kruijswijk erbij zal hij zich meer kunnen sparen. Als iedereen in juli wél fit is tenminste.'Jumbo-Visma mag dan wel uitpakken met een schitterend What can't he do-filmpje ter aankondiging van de contractverlenging, het moet er wel over waken dat het Van Aert niet opbrandt door hem té veel te laten doen. Ook al is hij de meest veelzijdige allroundrenner van het peloton. Dat lijkt nu ook het plan, door hem meer steun en vrijheid te geven in de klassiekers en in de strijd om de groene trui. 'Wat kan Van Aert dan, als je alle stukjes samenlegt, nog meer wensen? Niets. En daarom heeft hij bijgetekend. Beide partijen zullen er wel bij varen.'