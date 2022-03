Het Nederlandse Jumbo-Visma, het team van Wout van Aert, onderzoekt of schaatskampioen Nils van der Poel openstaat voor samenwerking. De 25-jarige Zweed veroverde vorige maand op de Olympische Spelen van Peking met overmacht goud op de 5000 en 10.000 meter, op die laatste afstand zelfs in een wereldrecord (12:30.74).

Van der Poel vertelde na zijn successen in China dat hij stopt met schaatsen en op zoek gaat naar een andere uitdaging. Hij heeft vooralsnog niet gereageerd op de Nederlandse interesse. Mogelijk volgt er eerst een test.

"Sportief directeur Merijn Zeeman staat uiteraard open voor een gesprek, om uit te vissen of we interessant voor elkaar zijn", aldus een woordvoerder van Jumbo-Visma. "Maar zo'n gesprek staat vooralsnog niet gepland. We hebben hem niet gesproken, noch iemand die hem representeert."

Jumbo-Visma heeft een verleden met het aantrekken van topsporters uit andere disciplines. Primoz Roglic is de bekendste naam, hij was eerder actief als schansspringer. Ook mountainbiker Milan Vader en roeister Amber Kraak rijden momenteel onder de vlag van Jumbo-Visma.

Van der Poel zette direct na zijn gouden olympische race op de 10.000 meter zijn hele trainingsschema online, genaamd 'How to skate a 10k (and also half a 10k)'. In het ruim zestig pagina's tellende document is onder meer te lezen dat Van der Poel zich met urenlange fietstrainingen voorbereidde op de Spelen. Zo deed hij trainingen van soms wel 6 of 7 uur.

Volgens de Nederlandse krant AD heeft naast Jumbo-Visma ook de Amerikaanse ploeg EF Education interesse in een samenwerking met Van der Poel, die deze maand in Hamar ook wereldkampioen allround werd en zijn schaatscarrière zaterdag in Thialf (Heerenveen) afsloot met winst op de 5000 meter in de wereldbekerfinale.

