Het veldritseizoen komt stilaan volledig op gang. Knack sprak met Jurgen Mettepenningen, manager van Pauwels Sauzen-Bingoal, over de afwezigheid van Wout van Aert en Mathieu van der Poel en welke tweestrijd we in de toekomst mogen verwachten.

Wout van Aert en Mathieu van der Poel springen pas eind november weer op hun crossfiets. Tot dan hebben jullie het rijk voor jullie alleen.

Jurgen Mettepenningen: 'Voor ons alleen is overdreven, maar het klopt dat we nú prijzen moeten pakken, voor Wout en Mathieu erbij komen. Onze start was om van te dromen. Dat geeft vertrouwen voor de strijd tegen de twee tenoren. Ik ga niet zeggen dat we met hen zullen kunnen wedijveren, maar we hebben zeker de ambitie om Wout en Mathieu af en toe te prikken. Mijn drie kopmannen ogen alle drie sterk, maar Eli Iserbyt steekt erbovenuit. Eli is een killer. Alleen de zege telt, hij kan niet genieten van een tweede plaats. Sinds de doorbraak van Wout en Mathieu vind je geen veldrijders meer die zo onverbloemd ambitieus durven te zijn.'

Laurens Sweeck en Michael Vanthourenhout kunnen ermee leven dat ze een trapje lager staan?

Mettepenningen: 'Dat is de wet van de sterkste. Als Michael de volgende vijf crossen wint, kan het weer veranderen, maar Eli is momenteel de veelwinnaar van onze ploeg. Dat wil niet zeggen dat Michael en Laurens niet voor zichzelf mogen rijden. Het zijn toppers. Hun tijd komt nog.'

Wordt Thibau Nys op termijn jullie grote concurrent?

Mettepenningen: 'We stevenen wellicht af op een duel tussen Eli Iserbyt en Thibau Nys. Thibau heeft het totaalpakket: panache, een goede babbel, de juiste achternaam. Het zou een geweldige zaak zijn voor het veldrijden als hij de aansluiting maakt met de top, en nog meer als Nys het moet opnemen tegen Iserbyt: nog maar 24 en ook een jongen die straffe uitspraken niet schuwt. Het zou knetteren tussen die twee.'

Het moet gezegd: in het tijdperk Nys-Wellens was er meer animo in de veldritten.

Mettepenningen: 'Nys had de gave dat hij het publiek kon begeesteren. Zijn supporters volgden hem over het hele land. De fans van Wellens wilden zich niet laten kennen en juichten des te harder voor hun held. Zulke duels creëren beleving. Sportief staat de strijd tussen Van Aert en Van der Poel nog op een hoger niveau. Twee van de strafste coureurs ter wereld, live in Vlaanderen. Alleen zijn er niet zo veel rechtstreekse duels tussen die twee.'

Je voelt dat het voor hen geen drama is om een keer te verliezen. Waarom zouden zij zich iets aantrekken van de Superprestige in Diegem, als Parijs-Roubaix of de Ronde van Frankijk er nog aankomen?

Mettepenningen: 'Voor Wout en Mathieu is veldrijden een bijberoep geworden. Ik klaag daar niet over, want het blijft fantastisch om zulke wereldsterren aan de start te krijgen. Het klopt dat er in de cross minder sfeer is dan tien jaar geleden, maar ik denk dat we onderschatten hoezeer de samenleving in die tijd veranderd is. Alles is zo veel strikter, strenger en serieuzer geworden. In de hoogdagen van Wellens en Nys betaalde je 1 euro voor een pilsje, en niemand keek raar op als je er meer dan één dronk. Vandaag kost een pint 2,5 euro of meer en zijn er overal alcoholcontroles.'

