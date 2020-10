Jürgen Roelandts stopt op zijn 35e met koersen. Dat maakte hij vandaag bekend.

De snelle Vlaams-Brabander werd in 2008 Belgisch kampioen op de weg en boekte daarmee zijn grootste succes. Hij haalde ook het podium van de Ronde van Vlaanderen en Milaan-Sanremo.

'Het was een lastige beslissing maar ik heb beslist afscheid te nemen op het einde van het seizoen', zegt Roelandts. 'Ik ben dankbaar voor alle mooie herinneringen die ik aan het fietsen overhoud en voor iedereen die mij op deze reis heeft gesteund. Het was een voorrecht', zegt Roelandts.

Door een schouderblessure, begin oktober opgelopen in de BinckBank Tour, komt de renner van Movistar dit seizoen niet meer in actie en zal hij dus niet meer in het peloton te zien zijn.

Eerder deze week kondigde ook Serge Pauwels op zijn 36e aan dat hij een punt zet achter zijn professionele wielercarrière.

