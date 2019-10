Geen Katusha volgend seizoen in het mannenwielrennen. Wel bij de vrouwen, want het kledingmerk gaat nu voort met het Deense Bigla.

Het mannenteam van Katusha, vernoemd naar de Sovjetraketten tijdens de Tweede Wereldoorlog, wordt volgende seizoen opgeslorpt door Israël Cycling Academy, maar dat wil niet zeggen dat de naam Katusha helemaal verdwijnt uit de wielersport. Het Zwitserse kledingmerk kondigde donderdag aan volgend seizoen co-sponsor en kledingleverancier te worden van de Deense vrouwenploeg Bigla.

"Het is geweldig dat Katusha besloten heeft om aan te sluiten bij ons team", reageerde teammanager Thomas Campana in een persbericht. "Dit is duidelijk een teken dat de sport en onze ploeg zich blijven ontwikkelen op het juiste pad. We zijn blij dat Katusha ons niet alleen kleding levert, maar ook de tweede naamgever wordt. Daarmee laten zij hun vertrouwen in de markt van het vrouwenwielrennen blijken."

Ook Alexis Schoeb, CEO van Katusha Sports, was in zijn nopjes. "We hebben drie erg succesvolle jaren gehad met het mannenteam. Nu willen we ons bereik vergroten en we geloven dat vrouwenwielrennen daarvoor de ideale stap is. We kijken er naar uit dit project te starten."