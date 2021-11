Nog twee zesdaagsen (die van Gent en Rotterdam) en dan is de roemrijke carrière van Kenny De Ketele voorbij. Knack ging spreken met de Belgische pistier. Een voorsmaakje.

Waarom stopt u?

Kenny De Ketele: 'Laat ik eerst zeggen wat de reden níét is. Het ligt niet aan mijn vorm, mijn prestaties of mijn liefde voor de fiets. Op al die vlakken zit het meer dan goed. Ik brak in 2021 al mijn persoonlijke records, heb net een fantastisch WK gereden en kruip bij iedere training lachend op de fiets. Maar ik ben iemand die doelen nodig heeft. In mijn sport heb ik alles bereikt wat ik wilde bereiken, behalve een olympische medaille. De volgende kans, de Spelen van Parijs, krijg ik pas over drie jaar. Dat is te lang. Ik zal dan 39 zijn en niemand kan garanderen dat ik dan nog op niveau zal staan. Het zou ook te veel pijn doen om voor de derde keer naast een olympische medaille te grijpen.'

Hoeveel scheelde het op de Olympische Spelen van 2008?

De Ketele: 'Maximaal honderd meter. Iljo Keisse en ik stonden qua punten ruim aan de leiding, maar drie ploegen hadden een ronde genomen. In de finale speelden we alles of niets. Pakken we een ronde terug, dan is het goud voor ons. Maar het peloton liet niet begaan. We zijn genekt door renners die niets. meer te winnen hadden en toch als gekken begonnen te rijden. Destijds was ik niet ontgoocheld. Die vierde plek betekende mijn doorbraak. Vandaag baal ik er meer van, maar in 2008 kon ik niet weten dat het nooit meer zou lukken. Tussen 2008 en 2021 verdween de ploegkoers van het olympische programma. Pal in mijn topjaren als renner.

'Ook bij mijn tweede kans, in Tokio, was het nipt. Alle toppers kraakten, maar Robbe en ik hadden nog krachten over. Als het peloton even stilvalt, pakken we een ronde. Dichtbij, maar toch weer niets. Vierde plaatsen onthoudt men niet.'

Is er leven voor het Belgische baanwielrennen na Kenny De Ketele?

De Ketele: 'Natuurlijk. Robbe Ghys staat klaar, en er zitten fantastische jongeren aan te komen, zoals Lindsay De Vylder en Fabio Van Den Bossche. Die laatste heeft net getekend bij de ploeg van Mathieu van der Poel. Een geweldige klimmer met een stevige motor, maar zo verliefd op de piste dat hij nooit definitief naar de wegkoers zal overstappen.'

Het is niet helemaal duidelijk of bondscoach Peter Pieters is gestopt of is ontslagen. Volgt u hem op?

De Ketele: 'Ik zou het graag doen, maar op dit moment heb ik daar geen zekerheid over. De bond wil ook andere kandidaten polsen. Ik denk dat ik iets kan betekenen voor het Belgische baanwielrennen, maar als ze iemand anders willen, dan is er nog een wereld buiten België. Soms word je meer geapprecieerd in het buitenland. We zien wel.'

Tijdens een interview op het WK zei u dat u wilt acteren. Kreeg u al interessante rollen aangeboden?

De Ketele: 'Dat was een foefje om de aandacht af te leiden. De journalisten hadden op- gevangen dat de job van bondscoach misschien vrijkwam en dat er aan mij werd gedacht om hem op te volgen. Zo'n relletje kon ik missen. Ik ken de journalisten. Als je je iets idioots laat ontvallen, maken ze daar de titel van. Ik denk wel dat acteren iets voor mij zou zijn, en deze keer meen ik het. (lacht) Mocht een regisseur dit lezen: behalve voor porno sta ik open voor elk genre.'

Lees het volledige interview met Kenny De Ketele in Knack van 10 november of in de Plus-zone.

Waarom stopt u?Kenny De Ketele: 'Laat ik eerst zeggen wat de reden níét is. Het ligt niet aan mijn vorm, mijn prestaties of mijn liefde voor de fiets. Op al die vlakken zit het meer dan goed. Ik brak in 2021 al mijn persoonlijke records, heb net een fantastisch WK gereden en kruip bij iedere training lachend op de fiets. Maar ik ben iemand die doelen nodig heeft. In mijn sport heb ik alles bereikt wat ik wilde bereiken, behalve een olympische medaille. De volgende kans, de Spelen van Parijs, krijg ik pas over drie jaar. Dat is te lang. Ik zal dan 39 zijn en niemand kan garanderen dat ik dan nog op niveau zal staan. Het zou ook te veel pijn doen om voor de derde keer naast een olympische medaille te grijpen.'Hoeveel scheelde het op de Olympische Spelen van 2008?De Ketele: 'Maximaal honderd meter. Iljo Keisse en ik stonden qua punten ruim aan de leiding, maar drie ploegen hadden een ronde genomen. In de finale speelden we alles of niets. Pakken we een ronde terug, dan is het goud voor ons. Maar het peloton liet niet begaan. We zijn genekt door renners die niets. meer te winnen hadden en toch als gekken begonnen te rijden. Destijds was ik niet ontgoocheld. Die vierde plek betekende mijn doorbraak. Vandaag baal ik er meer van, maar in 2008 kon ik niet weten dat het nooit meer zou lukken. Tussen 2008 en 2021 verdween de ploegkoers van het olympische programma. Pal in mijn topjaren als renner.'Ook bij mijn tweede kans, in Tokio, was het nipt. Alle toppers kraakten, maar Robbe en ik hadden nog krachten over. Als het peloton even stilvalt, pakken we een ronde. Dichtbij, maar toch weer niets. Vierde plaatsen onthoudt men niet.'Is er leven voor het Belgische baanwielrennen na Kenny De Ketele?De Ketele: 'Natuurlijk. Robbe Ghys staat klaar, en er zitten fantastische jongeren aan te komen, zoals Lindsay De Vylder en Fabio Van Den Bossche. Die laatste heeft net getekend bij de ploeg van Mathieu van der Poel. Een geweldige klimmer met een stevige motor, maar zo verliefd op de piste dat hij nooit definitief naar de wegkoers zal overstappen.'Het is niet helemaal duidelijk of bondscoach Peter Pieters is gestopt of is ontslagen. Volgt u hem op?De Ketele: 'Ik zou het graag doen, maar op dit moment heb ik daar geen zekerheid over. De bond wil ook andere kandidaten polsen. Ik denk dat ik iets kan betekenen voor het Belgische baanwielrennen, maar als ze iemand anders willen, dan is er nog een wereld buiten België. Soms word je meer geapprecieerd in het buitenland. We zien wel.'Tijdens een interview op het WK zei u dat u wilt acteren. Kreeg u al interessante rollen aangeboden?De Ketele: 'Dat was een foefje om de aandacht af te leiden. De journalisten hadden op- gevangen dat de job van bondscoach misschien vrijkwam en dat er aan mij werd gedacht om hem op te volgen. Zo'n relletje kon ik missen. Ik ken de journalisten. Als je je iets idioots laat ontvallen, maken ze daar de titel van. Ik denk wel dat acteren iets voor mij zou zijn, en deze keer meen ik het. (lacht) Mocht een regisseur dit lezen: behalve voor porno sta ik open voor elk genre.'Lees het volledige interview met Kenny De Ketele in Knack van 10 november of in de Plus-zone.