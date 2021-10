Kenny De Ketele heeft vrijdag zilver veroverd op de puntenkoers op het WK baanwielrennen in Roubaix. De 36-jarige Oost-Vlaming, die in Noord-Frankrijk zijn laatste groot kampioenschap rijdt, moest na 160 ronden (40 km) met 84 punten enkel de Fransman Benjamin Thomas (94 ptn) voorlaten. Thomas pakt zo na de Europese titel begin deze maand ook de wereldtitel. Het brons was voor de Nederlander Vincent Hoppezak (35 ptn).

Het is de derde medaille voor de Belgische delegatie in Roubaix. Donderdag waren er ook al zilveren medailles voor youngster Tuur Dens (scratch) en Lotte Kopecky (afvalling).

Voor de erg ervaren De Ketele is het zijn zevende WK-medaille. Eerder veroverde hij in de puntenkoers, een niet-olympisch nummer, zilver in Hongkong (2017) en brons in Melbourne (2012) en Londen (2016). Op de ploegkoers pakte hij al goud in Melbourne (2012) en brons in Hongkong (2017) en Pruszkow (2019).

Zondag sluit De Ketele in de ploegkoers, aan de zijde van Robbe Ghys, zijn WK af. De twee mikken nog resoluut op goud. Na het WK komt De Ketele nog in twee Zesdaagses in actie, in Gent en Rotterdam. Nadien hangt hij zijn fiets aan de haak.

