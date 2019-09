Na een schorsing van enkele weken is Kevin De Weert terug aan de slag bij wielerploeg Lotto-Soudal.

Eind augustus werd ploegleider Kevin De Weert tot 15 september geschorst wegens een 'incident' tijdens de Vuelta. Het zou gaan om een zoveelste voorval met drankmisbruik en geroddel over de collega's John Lelangue en Marc Sergeant. Maar nu is Kevin De Weert dus al wat vroeger dan voorzien terug welkom bij de ploeg. "Hij blijft gewoon bij ons", meldde CEO Lelangue.

De functie van de ex-bondscoach werd wel veranderd. Hij werkt nu enkel als Performance Manager en niet langer als ploegleider. "Het is ook in die rol dat hij voor ons resultaten heeft geboekt en we zijn ervan overtuigd dat die nu ook zullen volgen", besluit Lelangue. Zijn eerste opdracht is al voor komende maandag, wanneer hij met Victor Campenaerts en Brent Van Moer naar Yorkshire trekt om daar de WK-tijdrit voor de bereiden.