Met KOERSlive brengt KOERS, het Museum van de Wielersport uit Roeselare, zijn collectie virtueel tot in de woonkamer, live gekoppeld aan het wereldkampioenschap wielrennen.

Sinds vorig weekend, met het WK tijdrijden in Knokke-Heist en Brugge, staat Vlaanderen in het middelpunt van de wielerbelangstelling. Hét hoogtepunt wordt komend weekend met het WK op de weg bij de vrouwen en de mannen en daar wil KOERS, het Museum van de Wielersport in Roeselare, uitpakken met de rijke geschiedenis van de sport. Als ideale opwarming voor de slotfase van de wedstrijd brengt het museum zijn collectie virtueel tot in de woonkamer, live tijdens de uitzendingen.

De feed werd ontwikkeld in samenwerkingg met IDLab (UGent-imec) en digital agency Glue. Die zal live én synchroon parcoursgerelateerde anekdotes uit de wielergeschiedenis en objecten uit het museum voorschotelen. Een voorbeeld: Annemiek van Vleuten versnelt op 105 km van de streep en het peloton laat de Nederlandse een eindje lopen. De feed heeft dan tijd om wat zaken uit haar rijkgevulde carrière te tonen: detailfoto's van haar koersfiets uit het seizoen 2019, duiding over de custom bike paint; wielershirts van Vleuty, én een filmpje waarin de kampioene vertelt over haar bijnaam.

KOERSlive is dus niet enkel weggelegd voor de wegrit bij de mannen. De feed zal zowel op zaterdag als zondag coveren.

Wil je zelf al eens een kijkje nemen naar de livefeed? Dat kan al op www.serviceKOERS.be/koerslive. Daar zal KOERSlive ook permanent beschikbaar blijven. Het museum is ook zeker dat er na het WK andere feeds zullen volgen bij de kolende wielerwedstrijden.

