In de studio's van DPG Media in Vilvoorde werden vanavond de Kristallen Fietsen uitgereikt.

Lotte Kopecky (26) is woensdag in de studio's van DPG Media in Vilvoorde net als vorig jaar aangeduid als de winnares van de Kristallen Fiets bij de vrouwen.

Vorig jaar ontving Kopecky de award van Het Laatste Nieuws voor de eerste keer. Net als in 2020 had Kopecky (1012 ptn) een ruime voorsprong op de afscheidnemende Jolien D'hoore (664 ptn). Shari Bossuyt (554 ptn) werd derde.

Kopecky werd eind oktober ook al uitgeroepen tot Flandrienne van het Jaar. De renster van Liv Racing, die vanaf volgend jaar voor SD Worx rijdt, behaalde in 2021 acht overwinningen op de weg, waarbij opnieuw een Belgische titel in de weg- en tijdrit. In oktober excelleerde Kopecky op het WK baanwielrennen. In Roubaix veroverde ze de wereldtitel in de puntenkoers en zilver in zowel het omnium als de afvalling. Haar Olympische Spelen deze zomer vielen enigszins tegen met een vierde plaats in de wegrit, een tiende plaats (met Jolien D'hoore) in de ploegkoers en een zware val en opgave op de slotdag in het omnium.

Wout van Aert volgt zichzelf op

Wout van Aert (27) is voor het tweede jaar op rij de laureaat van de Kristallen Fiets, de award van Het Laatste Nieuws voor de beste Belgische wielrenner van het voorbije seizoen.

Op het 30e Gala van de Kristallen Fiets in de studio's van DPG Media in Vilvoorde kreeg Van Aert 988 punten achter zijn naam. Hij haalde het voor Jasper Stuyven (492 ptn) en Tim Merlier (464 ptn). Remco Evenepoel (420 ptn) en Jasper Philipsen (292 ptn) maakten de top vijf vol.

Van Aert heeft er een uitstekend seizoen opzitten, eind oktober al bekroond met de Flandrien-trofee. Dat startte in de winter met een Belgische veldrittitel en een tweede plaats op het WK in het veld. Later volgden op de weg overwinningen in Tirreno-Adriatico (2), Gent-Wevelgem, de Amstel Gold Race en het Belgisch kampioenschap. In de Tour de France won de renner van Jumbo-Visma drie etappes, elk op een heel verschillende wijze. Hij triomfeerde solo in de bergrit naar de Mont Ventoux, was de beste in de laatste tijdrit en in een massasprint op de Champs-Élysées. Na de Tour veroverde hij nog zilver in de wegrit op de Olympische Spelen in Tokio en zilver in de tijdrit op het WK in eigen land. Tussendoor schreef hij de Ronde van Groot-Brittannië op zijn naam.

Vorig jaar kreeg Van Aert de Kristallen Fiets voor het eerst. Dirk De Wolf was de eerste laureaat in 1992. Johan Museeuw is met vijf trofeeën recordhouder.

Belofte van het jaar

Thibau Nys is voor het tweede jaar op rij tot Belofte van het Jaar verkozen. De zoon van Sven Nys, die zich tot Europees kampioen bij de beloften kroonde, bleef Alec Segaert 42 punten voor. Cian Uijtdebroeks werd derde.

Sven Nys was ook twee keer op rij beste jongere, in 1997 en 1998. Thibau Nys kreeg de trofee uit handen van de afscheidnemende wielercommentator Michel Wuyts, die zelf ook in de bloemetjes gezet werd voor zijn carrière.

Ploegleiders van het Jaar

De broers Christoph en Philip Roodhooft werden op het 30e Gala van de Kristallen Fiets verkozen tot Ploegleiders van het Jaar. Tim Declercq kreeg de Kristallen Zweetdruppel als beste helper. De renner van Deceuninck - Quick-Step kreeg die erkenning voor de beste Belgische helper in het wielerpeloton al voor de vierde keer op rij en is daarmee alleen recordhouder. Eerder deelde hij het record met Iljo Keisse.

Kort portret Lotte Kopecky

Naam: Kopecky

Voornaam: Lotte

Geboortedatum: 10 november 1995 (26)

Geboorteplaats: Rumst

Lengte: 1m70

Gewicht: 66 kg

Teams: Topsport Vlaanderen (2012, 2014-2015), Lotto Soudal Ladies (2016-2020), Liv Racing (2021), SD Worx (2022-2024)

Palmares (op de weg):

- OS 2016 in Rio: 21e in tijdrit, 45e in wegrit

- OS 2020 in Tokio: 4e in wegrit

- 2x Belgisch kampioene (2020, 2021)

- 3x Belgisch kampioene tijdrijden (2019-2021)

- Eindzege Lotto Belgium Tour 2021

- Le Samyn des Dames 2021

- Ritwinst in Giro Rosa 2020 - Ritwinst in Vuelta 2021

- Ronde van Valencia en MerXem Classic 2019

- Tweede Gent-Wevelgem 2021, 2020

- Derde Ronde van Vlaanderen 2020

Palmares (op de piste):

- OS 2020 in Tokio: 10e in ploegkoers, DNF in omnium

- WK: 1e ploegkoers Hongkong 2017 (met Jolien D'hoore), 1e puntenkoers Roubaix 2021, 2e omnium en afvalling Roubaix 2021

- EK: 1e ploegkoers Saint-Quentin-en-Yvelines 2016 (met Jolien D'hoore), 3e omnium Saint-Quentin-en-Yvelines 2016

Kort portret Wout van Aert

Naam:

Van Aert

Voornaam: Wout

Geboortedatum: 15 september 1994 (27 jaar)

Geboorteplaats: Herentals

Nationaliteit: Belg

Lengte: 1m87

Gewicht: 78 kg

Profrenner sinds 2013

Teams: Telenet-Fidea (2013-2014), Crelan-Vastgoedservice (2014-2016), Veranda's Willems-Crelan (2017-2018), Cibel-Cebon (2018-2019), Jumbo-Visma (2019-2024)

Palmares in het veld:

2013: Superprestige veldrijden beloften

2014: WK veldrijden beloften, EK veldrijden beloften, Bpost Bank Trofee veldrijden beloften

2015: zilver WK veldrijden, zilver EK veldrijden, brons BK veldrijden, Bpost Bank Trofee veldrijden

2016: WK veldrijden, brons EK veldrijden, BK veldrijden, Wereldbeker veldrijden, Superprestige veldrijden, Bpost Bank Trofee veldrijden

2017: WK veldrijden, BK veldrijden, Wereldbeker veldrijden, DVV Trofee veldrijden

2018: WK veldrijden, zilver EK veldrijden, BK veldrijden

2019: zilver WK veldrijden, zilver BK veldrijden

2021: BK veldrijden, zilver WK veldrijden .

Profzeges op de weg:

2014: 8e Ster ZLM Tour

2015: 4e GP Jef Scherens

2016: 2 zeges: proloog Baloise Belgium Tour, Schaal Sels - 8e Baloise Belgium Tour, 4e GP Cerami, 2e Dwars door het Hageland

2017: 3 zeges: Ronde van Limburg, Elfstedenronde, GP Cerami - 10e Baloise Belgium Tour, 2e Rad am Ring, 3e Dwars door het Hageland, 2e Schaal Sels

2018: 2 zeges: rit en eindzege Ronde van Denemarken - 3e Strade Bianche, 10e Gent-Wevelgem, 9e Ronde van Vlaanderen, 13e Parijs-Roubaix, 3e EK, 8e Antwerp Port Epic

2019: 4 zeges: rit en tijdrit Critérium du Dauphiné, BK tijdrijden, rit Tour - 13e Omloop Het Nieuwsblad, 3e Strade Bianche, 6e Milaan-Sanremo, 2e E3 Harelbeke, 14e Ronde van Vlaanderen, 3e BK

2020: 6 zeges: Strade Bianche, Milaan-Sanremo, rit Critérium du Dauphiné, BK tijdrijden, twee ritten Tour - 11e Omloop Het Nieuwsblad, 3e Milaan-Turijn, 20e Tour, 2e WK tijdrijden, 2e WK, 8e Gent-Wevelgem, 2e Ronde van Vlaanderen 2021: 12 zeges: twee ritten Tirreno-Adriatico, Gent-Wevelgem, Amstel Gold Race, BK, drie ritten Tour, drie ritten en eindzege Ronde van Groot-Brittannië - 4e Strade Bianche, 2e Tirreno-Adriatico, 3e Milaan-Sanremo, 11e E3 Harelbeke, 6e Ronde van Vlaanderen, 2e Brabantse Pijl, 19e Tour, 2e olympische wegrit, 6e olympische tijdrit, 2e WK tijdrijden, 11e WK, 7e Parijs-Roubaix

