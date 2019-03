Kuurne-Brussel-Kuurne: Jasper Stuyven, winnaar in 2016, geeft forfait

Zes renners kwamen niet aan de start van de 71e Kuurne-Brussel-Kuurne. Dat waren Jasper Stuyven (Trek-Segafredo), in 2016 nog eindlaureaat van deze wedstrijd, Nathan Van Hooydonck (CCC Team), Zico Waytens (Cofidis), de Deen Mads Schmidt (Katusha-Alpecin), de Colombiaan Juan Molano (UAE-Team Emirates) en de Nederlander Dylan van Baarle (Team Sky).

Stuyven maakte het nieuws 's ochtends bekend in een videoboodschap op Twitter. Hij is ziek en werkt nu naar Tirreno-Adriatico (13-19 maart) toe, zijn eerstvolgende wedstrijd. Nathan Van Hooydonck meldde af na een val zaterdag tijdens de Omloop Het Nieuwsblad. 'Nathan Van Hooydonck heeft last aan de schouder en de pols nadat hij zwaar ten val kwam in de Belgische openingsklassieker. Uit voorzorg hebben wij hem aan de kant gelaten. Zo kan hij hopelijk opbouwen naar de Strade Bianche van komende zaterdag', stelde sportdirecteur Valerio Piva van CCC Team.

Een derde Belg, Zico Waeytens, gaf eveneens verstek. 'Zico Waeytens is in de nacht van zaterdag op zondag ziek geworden. Wij rijden in functie van onze sprinter Nacer Bouhanni', verduidelijkte sportdirecteur Alain Deloeuil van Cofidis.

Ook afwezig op de startsite van Kuurne-Brussel-Kuurne waren de Deen Mads Schmidt en de Colombiaan Juan Molano. Opmerkelijk was ook dat na amper 1 kilometer wedstrijd de Deen Matti Breschel (EF Education First) de remmen reeds dicht kneep. 'Matti Breschel wou nog eens testen maar had al snel door dat ziek rondrijden in dit weer geen enkele zin had. Vandaar dat Breschel rechtsomkeer maakte en de warmte opzocht. Wij werken, door het wegvallen van Matti Breschel, Kuurne-Brussel-Kuurne af met slechts vijf renners', gaf sportdirecteur Ken Vanmarcke van EF Education First mee.