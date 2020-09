Michal Kwiatkowski en Richard Carapaz hebben de 18e rit van de Tour de France naar hun hand gezet. De Pool kreeg de winst cadeau van zijn ploegmaat. Primoz Roglic blijft in het geel en is goed op weg naar eindwinst.

Na 175 kilometer tussen Méribel en La Roche-sur-Foron reed de voormalige wereldkampioen arm in arm met zijn Ecuadoraanse ploegmaat Richard Carapaz over de streep, waarbij Kwiatkowski de etappe mocht winnen. Carapaz had zich onderweg immers verzekerd van de bolletjestrui.

In de laatste Alpenrit kregen de renners dan ook liefst vijf beklimmingen voor de wielen, met als afsluiter het Plateau des Glières, de enige col buiten categorie in deze etappe. Alsof dat nog niet genoeg is, volgde op het eind nog een niet-gecategoriseerde klim, de Col des Fleuries (5,5 km aan 4,6%), waarna het nog tien kilometer in dalende lijn ging richting de finish. De Sloveen Tadej Pogacar (UAE Emirates) kreeg zo dus nog eens de mogelijkheid om Primoz Roglic (Jumbo-Visma) aan te vallen, maar zijn landgenoot moest alweer niet buigen.

Na de Ineos-tandem kwam Wout van Aert als derde over de streep, gevolgd door Roglic en Pogacar. Heel wat toppers verloren onderweg nog tijd.

Vrijdag volgt een traditionele overgangsetappe, over 166,5 kilometer tussen Bourg-Bresse en Champagnole. Met onderweg één beklimming van vierde categorie de ideale rit voor vrijbuiters die niet meer in aanmerking komen voor het klassement, of een massasprint. Het laatste vuurwerk in deze Tour mag zaterdag verwacht worden, met de klimtijdrit over 36,2 kilometer richting La Planche-des-Belles-Filles, waar Dylan Teuns vorig jaar de mooiste zege in zijn carrière boekte. Tadej Pogacar kan er voor de laatste keer geletruidrager Primoz Roglic het vuur aan de schenen proberen te leggen. Zondag is er als afsluiter het traditionele sprintersfestijn op de Parijse Avenue des Champs-Elysées.

