Michal Kwiatkowski (Ineos Grenadiers) heeft zondag de 56e editie van de Amstel Gold Race op zijn naam geschreven.

De 31-jarige Pool hield na 254,1 kilometer in Nederlands-Limburg tussen Maastricht en Valkenburg in een sprint met twee de Fransman Benoît Cosnefroy achter zich. Tiesj Benoot eindigde enkele tellen later als derde. Opmerkelijk: de organisatie riep eerst Cosnefroy uit tot winnaar, maar draaide die beslissing enkele ogenblikken later na het herbekijken van de fotofinish om in het voordeel van Kwiatkowski.

Opmerkelijk: de organisatie riep eerst Cosnefroy uit tot winnaar, maar draaide die beslissing enkele ogenblikken later na het herbekijken van de fotofinish om in het voordeel van Kwiatkowski.

De Pool won de Amstel Gold Race ook in 2015.



Wout van Aert was de titelverdediger, maar stond zondag niet aan de start door een coronabesmetting. De Belgische kampioen miste vorig weekend ook al de Ronde van Vlaanderen.

