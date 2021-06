Demi Vollering heeft zaterdag La Course gewonnen, de WorldTour-klassieker voor vrouwen van Tour-organisator ASO. Na een wedstrijd over dezelfde wegen als de openingsetappe van de Ronde van Frankrijk sprintte de Nederlandse van SD Worx in een kopgroep van acht sneller dan de Deense Cecilie en haar landgenote Marianne Vos.

De achtste editie van La Course deelde zijn start- en aankomstplaats met de Grand Départ van de mannen: Brest en Landerneau. Tijdens de 107 kilometer moesten de vrouwen viermaal over de Côte de la Fosse aux Loups, de helling van drie kilometer waarop ook de openingsetappe van de mannen finisht.

Na een vroege vlucht van Cedrine Kerbaol en Elena Pirrone toonde de enige Belgische deelneemster zich: Valerie Demey schoof bij het ingaan van het laatste wedstrijduur mee in een aanval van dertien rensters, met daarbij onder meer ook wereldkampioene veldrijden Lucinda Brand. Wereldkampioene Anna van der Breggen neutraliseerde zelf de aanval op de finishhelling.

Een andere vlucht van twaalf rensters, met daarbij Grace Brown en Ruth Winder als gevaarlijkste namen, sloeg een kloof van meer dan een minuut. De groep leek kans te maken op de zege, maar net voor de voet van de slotklim dichtten de vrouwen van Jumbo-Visma de kloof in dienst van tweevoudig winnares Marianne Vos.

Kasia Niewiadoma, Grace Brown, Uttrup Ludwig en Van der Breggen toonden zich de sterkste rensters bergop, maar het tempo viel voorin zo vaak stil dat ook Vollering, Vos, Soraya Paladin en Liane Lippert weer kwamen aansluiten. In de sprint aan het eind offerde Van der Breggen haar kansen op voor Vollering, die vanuit het wiel van Vos de spurt won. De 24-jarige Vollering schreef dit voorjaar op een gelijkaardige manier Luik-Bastenaken-Luik op haar naam.

De achtste editie van La Course was ook de laatste. Volgend jaar zet ASO een achtdaagse Ronde van Frankrijk voor vrouwen op poten, die van start gaat op de slotdag van de mannenwedstrijd. Zes van de acht edities van La Course werden gewonnen door een Nederlandse renster.

