Na zijn winst in de openingstijdrit van de Tour vocht Yves Lampaert (Quick-Step Alpha Vinyl) met zijn emoties: 'Hier kon ik nooit van dromen.'

In zijn flashinterview verbeet Lampaert nog hoofdschuddend de emoties: 'Mijn hoofd ontploft. Ik kwam met de verwachting dat toptien fantastisch zou zijn. En nu heb ik al de beste renners van de wereld geklopt.' Hij vocht tegen de tranen. 'Ik ben maar een landbouwerszoon uit België. Om dit te doen... Dit had ik nooit verwacht. Ik kan dit niet geloven. Ik weet dat ik in een goeie vorm zit. Maar jongens, om de openingstijdrit van de Tour te winnen, pff. Dat is iets waar ik nooit van kon dromen. En ik heb het gedaan.' Hij schudde zijn hoofd. 'Van Aert, Van der Poel, Ganna kloppen: dat is ongelooflijk voor me. Minstens één dag de gele trui rond mijn schouders, ik denk dat ik dit pas ga realiseren als de Tour erop zit, als ik terugkom bij mijn familie. Of maandag misschien, als ik mijn vriendin en mijn zoon zie. Pff, ik denk dat ik trots moet zijn op mezelf.'

Toen Lampaert zijn tijdrit afwerkte, regende het flink minder dan tijdens de wedstrijd van topfavorieten Wout van Aert en Filippo Ganna. Een voordeel? 'Ik denk het niet. De wegen waren nog steeds nat en de putten stonden nog vol water. Ik denk dus dat ik dezelfde omstandigheden had als de topfavorieten. In iedere bocht dacht ik: "Yves, sneller, vertrouw op je banden, je verliest seconden in de bochten". En op het einde heb ik vijf seconden voor op Van Aert.'

Na afloop dacht Lampaert meteen aan één van zijn ploegmaats: 'Dit is ook een zege voor mijn beste vriend, Tim Declercq, die door covid al na een paar uur weer naar huis is moeten gaan. Dit moment wou ik echt vieren met hem. Jammer dat hij hier niet is.'

Geen hoogtechnologische kledij

Even later, tijdens het persmoment, werd het eerder olijk dan emotioneel. Het kwam ter sprake dat hij einde contract is bij Quick Step-Alpha Vinyl. Wat er nu zal gebeuren? 'Het zal verdubbelen hé. Neen, ik moet nog eens spreken met Patrick Lefevere, maar we zien wel. Er is ook interesse van andere ploegen, maar ik koers hier graag. Zo'n zege en het geel geeft zeker opportuniteiten. We zien wel wat de toekomst brengt, er is nog tijd genoeg om daar mee bezig te zijn.'

Terwijl vooraf nagenoeg elke ploeg uitpakte met technologische snufjes en ook sponsor Specialized een speciale haar- en nekband had ontwikkeld voor de tijdrit, the snood, reed Lampaert als enige van het team zonder het zogenaamde aerodynamische kledingstuk. 'Ik wilde gewoon materiaal gebruiken dat ik vertrouwde, zeker in dit regenweer. Dus koos ik voor wat ik gewoon ben en waar ik ook de vorige tijdritten mee heb afwerkt. Volgende keer zal ik het misschien wel gebruiken, maar nu niet.'

De zege in de tijdrit kwam ook voor Lampaert als een grote verrassing. 'Aan het tussenpunt vertelden Tom (Steels) en Fitte (Wilfried Peeters) door m'n oortje dat ik slechts twee seconden achterstand had op Wout van Aert, de beste tijd. Dus ik bleef alles geven en in de laatste kilometer gingen ze door het dak en schreeuwden ze dat ik kon winnen, dus ik ben echt een kilometer lang over mijn limieten gegaan en pak de zege. Ongelooflijk, ik kan het nog altijd niet geloven eigenlijk.'

Kritiek

'Alé, ik ben geen supercoureur hé', zei hij nog bij France Televisions net nadat hij een dikke knuffel kreeg van teambaas Patrick Lefevere. 'Niet zoals Wout van Aert of Mathieu van der Poel, het is ongelooflijk, ik win hier gewoon in de Tour, tegen al die kanonnen in topvorm, mijn carrière is nu geslaagd.'

Lampaert vertelde er ook nog dat hij hoopte dat alle kritiek nu zou stoppen. Hij verwees daarbij naar de afwezigheid van Alaphilippe en Cavendish in de selectie. 'Natuurlijk, is het niet gemakkelijk om de wereldkampioen thuis te laten', verduidelijkte hij op het persmoment, "en ik begrijp het wel, maar goed, we winnen meteen en onze Tour is fantastisch gestart. Het is wat het is. Het team heeft gedaan wat het moet doen. Morgen focussen we op de sprint met Fabio Jakobsen. We moeten onze doelen nu niet veranderen omdat ik het geel draag. Dus morgen doe ik mijn werk voor Fabio en mikken we op een sprint. Kan ik het geel houden, dan is dat een bonus. Je weet nooit, als Fabio wint, pakt hij al tien bonificatieseconden.'

