Lance 2.0: na enkele donkere jaren is Armstrong weer 'alive and kicking'

Jonas Creteur Redacteur bij Sport/Voetbalmagazine

Twintig jaar geleden won Lance Armstrong zijn eerste van zeven Rondes van Frankrijk. Maar in 2013 werd hij ontmaskerd, besmeurd en bestempeld als de grootste dopingzondaar ooit. Na zijn biecht en enkele donkere jaren is de Amerikaan vandaag echter weer alive and kicking. Op alle vlakken.

Lance Armstrong op de mountainbike: 'Mijn dag is niet compleet als daar geen beetje afzien in zit.' © GETTY