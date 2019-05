Lance Armstrong is tijdens een interview met de Amerikaanse sportzender NBC Sports teruggekomen op zijn dopingverleden. 'Ik zou niets veranderen mocht ik alles moeten herdoen', sprak de ex-wielrenner.

'Als ik niets gezegd zou hebben over mijn dopinggebruik, zou er niets gebeurd zijn, helemaal niets', vertelde Armstrong tijdens het gesprek, dat op 29 mei volledig uitgezonden zal worden. 'Maar ik was een makkelijke prooi, het was alsof ik betrapt wilde worden.

'Het is een complexe zaak, maar ik zou niets veranderen aan de manier waarop ik handelde. Ik zou ook niets willen veranderen aan de lessen die ik geleerd heb. En die heb ik geleerd door te doen wat ik gedaan heb.'

Armstrong won de Ronde van Frankrijk zeven keer op rij tussen 1999 en 2005, maar moest die zeges na zijn toegegeven dopinggebruik weer afgeven.