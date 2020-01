Laurens Sweeck heeft zich zondag op het BK in Antwerpen voor de eerste keer in zijn carrière tot Belgisch kampioen veldrijden bij de mannen elite gekroond.

De 26-jarige Sweeck kwam in de tweede ronde alleen voorop te zitten, nadat Pauwels Sauzen-Bingoal na een demarrage het ploegenspel mooi had gespeeld.

Eli Iserbyt en Michael Vanthourenhout stopten in de achtergrond perfect af en de vogel was meteen gaan vliegen. Bij het ingaan van de vijfde ronde had Sweeck al een voorsprong van veertig seconden op het achtervolgende groepje, waarin Wout van Aert zich na een trage start toch wat in de debatten begon te mengen.

Titelverdediger Toon Aerts perste er alles uit, maar maakte ook enkele slippers en al snel was duidelijk dat de zege van Sweeck niet meer in het gedrang zou komen.

Uiteindelijk hield hij aan de meet iets meer dan een halve minuut voorsprong over op zijn ploegmaat Iserbyt, die solo naar zilver reed. Het brons ging enkele tellen later naar Toon Aerts (Telenet Baloise Lions).

