Laurens Sweeck (Pauwels Sauzen-Bingoal) heeft zaterdag de zonovergoten Parkcross in het Oost-Vlaamse Maldegem gewonnen.

De 28-jarige Vlaams-Brabander mocht de laatste drie, van in totaal tien, ronden soleren nadat zijn enige metgezel Michael Vanthourenhout ten val kwam. Eli Iserbyt werd tweede, voor de Nederlander Lars van der Haar.

Het is de vierde zege van het seizoen voor Sweeck, eerder won hij de Kermiscross in Ardooie, de GP Leuven en de Flandriencross van Hamme.

Kevin Kuhn stormde als eerste van het pak het veld in. Achter de Zwitser bengelden Corné van Kessel, Lars van der Haar en Laurens Sweeck. Aan de balkenpartij nam Sweeck de kop over, terwijl Van der Haar zich daar vergaloppeerde. Hij nam de tweede balk vol en ging zwaar tegen de vlakte. Sweeck kon met een lichte voorsprong de twee ronde, aanvatten. Achter hem volgde een groep met negen renners, waar Corné van Kessel, Michael Vanthourenhout, Daan Soete, Toon Vandebosch, Ryan Kamp, Eli Iserbyt, Felipe Orts, Kevin Kuhn en Stan Godrie deel van uitmaakten.

Sweeck kreeg in die tweede ronde het gezelschap van zijn teamgenoot Vanthourenhout. Ze vonden elkaar onmiddellijk en voerden het tempo verder op. Halfweg de wedstrijd reden Sweeck en Vanthourenhout 11 seconden voor Niels Vandeputte, Toon Vandebosch, Eli Iserbyt en Felipe Orts uit. Van der Haar voegde zich na een mooie remonte op zijn beurt bij de achtervolgende groep. Net voor het ingaan van de derde laatste ronde sloeg het noodlot toe bij Vanthourenhout. Hij kwam ten val en moest zo Sweeck alleen op kop laten rijden.

De strijd voor de tweede plaats werd op het scherpst van de snee gestreden. Iserbyt zette in de slotronde de rest onder druk en sloeg een klein kloofje. Dat behield hij tot aan de eindmeet en zo hield hij Van der Haar van de dichtste ereplaats.

